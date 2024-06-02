Вот 4 марки авто, которые теряют в цене быстрее всего

Когда ты покупаешь новый или подержанный автомобиль, очевидно, что обращаешь внимание на цену. Ты же должен посчитать, сможешь ли заплатить полную стоимость, будешь ли брать кредит, и каким тогда будет ежемесячный платеж.

Также есть важные расходы, которые следует учитывать после покупки – относительно горючего и надежности, а особенно – по амортизации. Иногда именно она является решающим фактором, ведь существенно влияет на долгосрочную стоимость автомобиля и общую стоимость владения им.

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Все автомобили со временем теряют в цене, и скорость, с которой они обесцениваются, отличается для разных марок и моделей. Здесь играют роль несколько факторов, среди которых начальная цена, рыночный спрос, репутация бренда и наличие новых моделей с расширенными возможностями.

Автомобильные эксперты рассказали, какие бренды обесцениваются быстрее всего

Тодд Бялашевски – сертифицированный мастер-механик с более чем 15-летним опытом ремонта всех типов транспортных средств. Он говорит, многие роскошные бренды подвергаются быстрому обесцениванию, некоторые модели теряют более чем половину стоимости за первые несколько лет.

Из моего опыта, Maserati, BMW и Cadillac имеют тенденцию терять стоимость гораздо быстрее,

– вспоминал мастер.

Он рассказал об одном клиенте, который привез 5-летний Maserati Quattroporte. Тот заплатил за нее более 100 000 долларов, а продать мог только за 35 – 40: "Это потрясающее обесценивание".

Удачная покупка автомобиля – это когда ты учитываешь все возможные расходы и в будущем / Фото freepik

Трой Уэббер – президент Chesterfield Auto Parts и автор Yardsmart, приложения для автоматизации автостоянок. Он отметил, что электромобили сейчас испытывают быструю амортизацию, частично из-за быстрых темпов технологического совершенствования электромобилей и особенно аккумуляторов, которые их питают.

Tesla – это автомобиль, который, вероятнее всего, быстро обесценится. Они постоянно снижают цену на новый автомобиль, поэтому большинство людей опасаются, что если купят новую Tesla сейчас, то через 6 месяцев цена на новый автомобиль упадет еще на 10 000 и убьет трейд-ин нового автомобиля,

– говорит Уэббер.

Он не видит много людей в своем бизнесе, которые ездят на Tesla, и считает, что эти автомобили еще не прошли испытание временем.

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Какую же машину выбрать

На какие марки автомобилей стоит обратить внимание, если тебя беспокоит быстрое падение цен? Бялашевский рекомендует остановиться на брендах, известных доступной ценой и простотой пользования.

Ford, Chevy, Toyota и тому подобные имеют тенденцию гораздо лучше удерживать свою стоимость с течением времени, плюс спрос на них неизменно высокий,

– отмечает он.

Даже пятилетняя, такая машина все еще будет стоить приличных денег.