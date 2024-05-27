Это плохая новость для автосалонов, но замечательная – для автомастерских. Все больше автомобилей в возрасте от 6 до 14 лет попадают на послепродажное обслуживание. Так вот, на ремонте и обслуживании авто можно сэкономить.
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5 способов, которые помогут сохранить твой автомобиль и деньги
- Никогда не заправляй менее половины бака бензина. Дело в том, что в современных автомобилях топливный насос установлен внутри бензобака и нуждается в постоянном потоке топлива, чтобы смазывать и охлаждать себя во время движения. Если ехать на полупустом баке, насос может заполниться воздухом, что приведет к перегреву и поломке.
- Позаботься о трансмиссии. Важно регулярно менять масло и проверять трансмиссионную жидкость. Со временем жидкость может деградировать из-за воздействия тепла, трения и загрязнений. Когда это происходит, ее способность смазывать и защищать уменьшается, что приводит к повышенному трению, грубому переключению передач и потенциальным проблемам с трансмиссией.
Ты можешь сэкономить на обслуживании своего авто, если прислушаешься к этим советам / Фото wirestock@freepik
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- Обращай внимание на индикаторы техобслуживания. Лучший подход – всегда действовать на опережение и обращать внимание на лампочку проверки двигателя или другие предупредительные сигналы, как только они появляются. Это может помочь предотвратить большие проблемы в будущем.
- Меняй направление вращения шины. Каждые 8 000 километров пробега – чтобы продлить срок их службы. Шины изнашиваются неравномерно, и если ты не вращаешь их, то сокращаешь общий срок службы.
- Езди осторожно. Отказ от вредных привычек за рулем не только помогает безопасности, но и способствует бережливости. Повороты на скорости, слишком резкое ускорение и резкое торможение могут повредить шины и они будут требовать замены. Также сильное ускорение, когда двигатель холодный, вредит двигателю.