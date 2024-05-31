Производительность любого автомобиля в значительной степени зависит от его работы. Скорость и мощность важны, но люди все чаще хотят машины с двигателями, которые не подведут и не потребуют неудобного и дорогостоящего ремонта.

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5 автомобильных брендов с наиболее надежными двигателями

Ford. У него долгая история с двигателями. Фактически, первым изобретением Генри Форда был двигатель, который тот впоследствии использовал для своего первого автомобиля. На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев по пробегу их автомобилей. А настойчивые двигатели 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost открывают дорогу новым технологиям для автомобилей внутреннего сгорания, гибридов и электромобилей.

У него долгая история с двигателями. Фактически, первым изобретением Генри Форда был двигатель, который тот впоследствии использовал для своего первого автомобиля. На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев по пробегу их автомобилей. А настойчивые двигатели 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost открывают дорогу новым технологиям для автомобилей внутреннего сгорания, гибридов и электромобилей. Chevrolet. General Motors создал бесчисленное количество двигателей. Однако Chevrolet отличается среди дочерних компаний GM своими надежными двигателями, которые не теряют мощности даже после нескольких переворачиваний одометра. Его V8 являются культовыми. LS с 1997 года сменил 3 поколения и зарекомендовал себя как простой в обслуживании и безотказный в течение всего срока службы. 5,7-литровый LT1 оснащал Corvett и Camaro большим количеством лошадиных сил в 1990-х. А новые двигатели V поколения ежегодно поднимают Chevrolet в рейтинге надежности J.D. Power.

Надежные двигатели – настоящее удовольствие для водителя, а еще и экономия денег / Фото DrazenZigic@freepik