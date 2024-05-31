Производительность любого автомобиля в значительной степени зависит от его работы. Скорость и мощность важны, но люди все чаще хотят машины с двигателями, которые не подведут и не потребуют неудобного и дорогостоящего ремонта.
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5 автомобильных брендов с наиболее надежными двигателями
- Ford. У него долгая история с двигателями. Фактически, первым изобретением Генри Форда был двигатель, который тот впоследствии использовал для своего первого автомобиля. На протяжении всей своей истории двигатели Ford были синонимом производительности, надежности и долговечности, часто превосходя прогнозы владельцев по пробегу их автомобилей. А настойчивые двигатели 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost открывают дорогу новым технологиям для автомобилей внутреннего сгорания, гибридов и электромобилей.
- Chevrolet. General Motors создал бесчисленное количество двигателей. Однако Chevrolet отличается среди дочерних компаний GM своими надежными двигателями, которые не теряют мощности даже после нескольких переворачиваний одометра. Его V8 являются культовыми. LS с 1997 года сменил 3 поколения и зарекомендовал себя как простой в обслуживании и безотказный в течение всего срока службы. 5,7-литровый LT1 оснащал Corvett и Camaro большим количеством лошадиных сил в 1990-х. А новые двигатели V поколения ежегодно поднимают Chevrolet в рейтинге надежности J.D. Power.
Надежные двигатели – настоящее удовольствие для водителя, а еще и экономия денег / Фото DrazenZigic@freepik
- Lexus. В J.D. Power за 2023 год Lexus возглавил рейтинг, а модель RX названа самым надежным автомобилем на рынке (наравне с Toyota C-HR). В 2024 роскошный бренд возглавил свой сегмент и отрасль в целом второй год подряд. Надежность стала визитной карточкой Lexus. По данным RepairPal, владельцы Lexus обычно тратят около 551 доллара в год на техническое обслуживание и содержание. Оснащенные двигателями 1UR-FE, 2JZ и 2GR, модели Lexus (и некоторые модели Toyota) являются одними из самых надежных автомобилей, которые ты можешь купить.
- Honda. Honda завоевала репутацию производителя двигателей, которые могут проехать много миль, не требуя ничего, кроме регулярного технического обслуживания и ухода. Типичный срок службы автомобиля Honda – около 200 000 миль. Но многие модели превосходят самые смелые ожидания своих владельцев – независимо от того, имеет ли Honda двигатель серии K (Honda Civic SI, Element, CR-V), J35 (Honda Pilot, Acura MDX, Honda Accord, Honda Odyssey), или H22A (седаны и универсалы Preludes и Accord SiR начала века).
- Toyota. Невозможно стать самым продаваемым и надежным брендом в мире, не создавая замечательных двигателей, которые работают стабильно хорошо. В течение многих лет Toyota выпускает выносливые двигатели, которые регулярно дарят владельцам сотни тысяч миль удовольствия от вождения. CarBuzz выделяет 3,5-литровый двигатель V6 2GR, который приводил в движение многие самые популярные модели бренда (Tacoma, Camry, Highlander и Avalon; Lexus ES, GS, IS и RX). Отдельного упоминания заслуживают двигатели 1JZ и 2JZ, а также семейство двигателей UZ, которыми оснащают роскошные седаны, микроавтобусы, пикапы (например, Tundra) и внедорожники (например Land Cruiser, Sequoia и Lexus LX/GX).