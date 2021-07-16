Для своего последнего видео, на которое вдохновил Крис Хемсворт, Коновер получил возможность связаться с тренером актера Люком Зоччи. Все для того, чтобы подготовиться к 10-недельной тренировке, используя ту же программу Centr Power. Именно ее актер и его команда взяли на вооружение для съемок "Тора: Любовь и гром".

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" Из-за пандемии я позволил себе расслабиться", – говорит Коновер в начале видео.

Кроме плохого питания и расставания, это был его "худшее время". Он потерял все, чего достиг за предыдущий год тренировок. Поэтому и вдохновился трансформацией тела Хемсворта для фильма "Тор: Любовь и гром". Поэтому он недолго думал, связавшись с Люком Зоччи.

"Крис – монстр... он вошел в лучшую форму, в которой когда-либо был", – говорит Зоччи во время разговора по Zoom с Коновер.

Перед тем как начать, Коновер взвешивается. Он начинает с 91 килограмма, 16,8% жира, а его базовая норма калорий (количество калорий, необходимых ему для поддержания своей текущей веса) составляет 2016 калорий. По новой программе это количество возрастет вдвое.

Смотри, как Эрик Коновер выполнял 10-недельную тренировку Криса Хемсворта:

10-недельная тренировка Криса Хемсворта

Эта тренировка, которую Коновер попытался выполнять, разбитая на трехнедельные периоды с неделей разгрузки / декомпрессии. Она содержит множество сплитов с бодибилдинга, ориентированных на мышцы. В программе также есть 5 основных принципов:

сложные движения;

объем;

интенсивность;

отдых и восстановление;

тренировки до отказа.

Коновер отмечает, что его первая тренировка "достаточно деморализовала". Через 30 дней он обсуждает проблемы сохранения последовательности и подъема тяжестей во время путешествий. Он действительно отмечает, что начинает "видеть, как руки возвращаются, и этот базовый уровень силы возвращается. Очень близко к тому, где я был раньше".

Что касается его диеты, она сосредоточена на наращивании мышц и потреблении около 4000 калорий в день. При этом, пища состоит из нежирных белков, полезных углеводов, здоровых жиров и большого количества овощей.

"Еда превратилась в постоянную работу. Еда – большая часть всей этой проблемы. Без сомнения, это еда", – отмечает он.

До 45 дня он делает еще одну проверку, включая обновленную информацию о своем весе. На тот момент он весил 98 килограммов. Его сила выросла втрое, он поднимает 3 диска за раз, около 142 килограммов. И количество подтягиваний выросло с 4 до 15 повторений. На наклонной тяге он начал с 25-килограммовой гири, а теперь может взять – 44 килограмма без проблем.

В конце тренировки, на 70-й день, Коновер говорит: "Я могу с уверенностью сказать, что стал самым сильным за всю свою жизнь".

Статистика его последнего сканирования показывает, что обработка его тела была не только эстетичной. Его окончательный вес – 95 килограммов, а его жировые отложения – 11,2%.

"Моя цель – поддерживать мышцы, которые у меня есть, а также наращивать их", – делится своими планами на будущее.

Эрик Коновер вдохновляет. Он на собственном примере доказал, что нужно поставить перед собой цель и уверенно идти к ее достижению. Пора и тебе стать лучшей версией себя вчерашнего, поэтому не ленись.