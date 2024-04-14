7 способов саботировать свое счастье и откладывать его на потом
14 апреля 2024, 06:22Читати новину українською
Источник:GQ
Да, иногда человек саботирует собственное счастье, вызывая у себя стресс, тревогу или недовольство. Хотя это и противоречит всем нашим инстинктам. Чтобы избежать такого, следует быстро распознавать в себе признаки ошибочных стратегий поведения и мышления.
Счастье – это гораздо больше, чем ощущение эйфории или радости в определенный момент. Это состояние души и образ жизни, для которого надо постоянно работать. И в науке есть немало советов относительно того, что мы можем сделать, чтобы быть счастливыми. Или – чего не делать.
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Вот 7 способов, которыми ты сам разрушаешь свое счастье
- Ты постоянно сравниваешь себя с другими. Возникает ощущение неадекватности, когда мы сравниваем себя с людьми, которые продвинулись дальше на своем пути. А так не следует делать. Единственным человеком, с которым стоит сравнивать себя, является предыдущая версия себя, потому что у каждого свой темп жизни или способ делать что-то, и один не обязательно лучше другого.
- Ты предпочитаешь игнорировать свои проблемы. Многие люди считают, что если они игнорируют свои проблемы, то те не повлияют на них или исчезнут со временем. Это очень далеко от истины. Игнорирование проблем приводит лишь к их накоплению. Мы должны иметь смелость встретить момент и работать для поиска нужного решения.
- Ты не устанавливаешь границ и всегда хочешь угодить другим. Это не всегда плохо, но когда ты всегда хочешь угодить другим, то можешь перестать ставить себя в приоритет. И тогда твои риски выгорания вырастут, и ты, скорее всего, будешь чувствовать, что тебя всегда мало. Поэтому сначала установи здоровые границы и поддерживай баланс.
- У тебя синдром супермена. Это о вере в то, что ты какой-то супергерой, что должен сделать все и спасти мир (этим миром может быть твоя работа или что-то в жизни других людей). Это усиливает перфекционизм и тревогу, а еще стресс от веры в то, что все зависит от тебя и что именно ты ответственный каждый раз, когда что-то идет не так. От этого всего следует аккуратно избавиться.
- Ты постоянно прокрастинируешь и медлишь. Трата времени не помогают на самом деле отдохнуть или чего-то достигать. Конечно, кое-что можно и откладывать, если оно не срочное или не важное. Но большинство задач лучше выполнять сразу, например, начинать бизнес или вырабатывать нужную привычку. Надо проанализировать свои приоритеты и не оставлять на потом ключевые элементы, необходимые для достижения желаемого.
- Ты действуешь необдуманно. Поспешные действия или принятие решения без обдумывания увеличивает риск сделать важные ошибки, не сделать правильный выбор или принять не лучшие варианты. Итак, сначала нужно набраться терпения, выделить несколько минут и немного подумать, особенно если речь идет о чем-то, что может существенно повлиять на тебя.
- Ты не справляешься со стрессом и тревогой. Это одни из злейших врагов счастья, а еще и ускоряют старение и очень плохо влияют на мозг. Поэтому очень важно иметь инструменты, чтобы держать стресс под контролем (пусть это будет медитация, физические или дыхательные упражнения или что-либо другое, что тебе подходит).