7 способов саботировать свое счастье и откладывать его на потом

Да, иногда человек саботирует собственное счастье, вызывая у себя стресс, тревогу или недовольство. Хотя это и противоречит всем нашим инстинктам. Чтобы избежать такого, следует быстро распознавать в себе признаки ошибочных стратегий поведения и мышления.

Счастье – это гораздо больше, чем ощущение эйфории или радости в определенный момент. Это состояние души и образ жизни, для которого надо постоянно работать. И в науке есть немало советов относительно того, что мы можем сделать, чтобы быть счастливыми. Или – чего не делать.

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Вот 7 способов, которыми ты сам разрушаешь свое счастье

Ты постоянно сравниваешь себя с другими. Возникает ощущение неадекватности, когда мы сравниваем себя с людьми, которые продвинулись дальше на своем пути. А так не следует делать. Единственным человеком, с которым стоит сравнивать себя, является предыдущая версия себя, потому что у каждого свой темп жизни или способ делать что-то, и один не обязательно лучше другого.

Возникает ощущение неадекватности, когда мы сравниваем себя с людьми, которые продвинулись дальше на своем пути. А так не следует делать. Единственным человеком, с которым стоит сравнивать себя, является предыдущая версия себя, потому что у каждого свой темп жизни или способ делать что-то, и один не обязательно лучше другого. Ты предпочитаешь игнорировать свои проблемы. Многие люди считают, что если они игнорируют свои проблемы, то те не повлияют на них или исчезнут со временем. Это очень далеко от истины. Игнорирование проблем приводит лишь к их накоплению. Мы должны иметь смелость встретить момент и работать для поиска нужного решения.

Многие люди считают, что если они игнорируют свои проблемы, то те не повлияют на них или исчезнут со временем. Это очень далеко от истины. Игнорирование проблем приводит лишь к их накоплению. Мы должны иметь смелость встретить момент и работать для поиска нужного решения. Ты не устанавливаешь границ и всегда хочешь угодить другим. Это не всегда плохо, но когда ты всегда хочешь угодить другим, то можешь перестать ставить себя в приоритет. И тогда твои риски выгорания вырастут, и ты, скорее всего, будешь чувствовать, что тебя всегда мало. Поэтому сначала установи здоровые границы и поддерживай баланс.

У науки есть советы, что следует делать для счастья, а также – чего делать не следует / Фото cookie_studio@freepik