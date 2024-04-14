7 способів саботувати своє щастя і відкладати його на потім

Так, іноді людина саботує власне щастя, спричиняючи собі стрес, тривогу чи невдоволення. Хоча це й суперечить усім нашим інстинктам. Щоб уникнути такого, слід швидко розпізнавати в собі ознаки хибних стратегій поведінки та мислення.

Щастя – це набагато більше, ніж відчуття ейфорії чи радості в певну мить. Це стан душі та спосіб життя, задля якого треба постійно працювати. І в науки є чимало порад щодо того, що ми можемо зробити, щоб бути щасливими. Або – чого не робити.

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Ти постійно порівнюєш себе з іншими. Виникає відчуття неадекватності, коли ми порівнюємо себе з людьми, які просунулися далі на своєму шляху. А так не слід робити. Єдиною людиною, з якою варто порівнювати себе, є попередня версія себе, тому що у кожного свій темп життя чи спосіб робити щось, і один не обов'язково кращий за інший.

Виникає відчуття неадекватності, коли ми порівнюємо себе з людьми, які просунулися далі на своєму шляху. А так не слід робити. Єдиною людиною, з якою варто порівнювати себе, є попередня версія себе, тому що у кожного свій темп життя чи спосіб робити щось, і один не обов'язково кращий за інший. Ти вважаєш за краще ігнорувати свої проблеми. Багато людей вважають, що якщо вони ігнорують свої проблеми, то ті не вплинуть на них або зникнуть з часом. Це дуже далеко від істини. Ігнорування проблем призводить лише до їхнього накопичення. Ми повинні мати сміливість зустріти момент і працювати задля пошуку потрібного рішення.

Багато людей вважають, що якщо вони ігнорують свої проблеми, то ті не вплинуть на них або зникнуть з часом. Це дуже далеко від істини. Ігнорування проблем призводить лише до їхнього накопичення. Ми повинні мати сміливість зустріти момент і працювати задля пошуку потрібного рішення. Ти не встановлюєш меж і завжди хочеш догодити іншим. Це не завжди погано, але коли ти завжди хочеш догодити іншим, то можеш перестати ставити себе в пріоритет. І тоді твої ризики вигорання зростають, і ти, швидше за все, будеш відчувати, що тебе завжди замало. Тому спочатку встанови здорові межі та підтримуй баланс.

Наука має поради, що слід робити для щастя, а також – чого робити не слід / Фото cookie_studio@freepik