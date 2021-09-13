Эффектные фото Раффаэлла Модуньйо сделала во время отдыха в Италии. Перед своими подписчиками красавица появилась в крошечном бикини, которое выигрышно подчеркивает соблазнительные формы. А легкости и невесомости делает тот факт, что сделанные кадры на яхте.
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Неудивительно, что горячие фотографии Раффаэлло Модуньйо безумно понравились ее подписчикам. Об этом свидетельствует огромное количество лайков, а также комментариев под публикацией:
- "Ты, как всегда, безупречная";
- "Раффаэлла, ты настоящая королева";
- "Ты потрясающая";
- "Ты всегда невероятная";
- "Абсолютно привлекательная";
- "Ты шикарная и великолепная";
- "Просто самая лучшая женщина на земле";
- "Все, что я могу сказать: "Вау!".
Раффаэлла Модуньйо снялась в крошечном купальнике / Фото с инстаграма Модуньйо
Раффаэлла Модуньйо снялась в крошечном купальнике / Фото с инстаграма Модуньйо
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Раффаэлла Модуньйо – роскошная итальянская модель. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию горяченького от нее?