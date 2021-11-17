Адская неделя: бодибилдер бросил себе вызов, с которым справляются единицы

Мы регулярно рассказываем тебе о том, как энтузиасты пытаются бросить себе вызовы "морских котиков". Оно и не удивительно, ведь такие испытания становятся безумно популярными. Но мало кто готов взяться за Адскую неделю. Она считается жесточайшим процессом проверки пригодности во всей армии США.

В своем последнем видео бодибилдер и блогер Ассель Свид вместе с группой других спортсменов MyProtein едут в Сан-Франциско, чтобы лично пережить Адскую неделю. Айда смотреть, справится ли он с непростой задачей.

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Бодибилдер попытался пережить Адскую неделю

И здесь нет никакого упрощения или поблажек: часть "разминки" состоит из трех полных часов отжиманий, бега, основных упражнений, таких как медвежье ползание, а также ледяных ванн.

Ключевым моментом номер один, который я вынес из ледяных ванн, является то, что они помогают формировать вашу психическую силу. Это буквально все в вашей голове,

– говорит Свид.

Затем был стандартный фитнес-тест, используемый морскими котиками и уже знакомый большинству спортсменов: 2 минуты отжиманий, 2 минуты приседаний, 2 минуты скручиваний, максимально последовательных повторений подтягиваний и забег на 1,6 километра. Плавание на этот раз не было.

Забег был столь сложным, потому что, имейте в виду, мы насквозь промокли, на нас много грязи, у нас тяжелые ботинки и мокрое снаряжение. Это было буквально, словно пробежать дистанцию ​​с 25-килограммовым жилетом,

– говорит он.

Смотри, как Ассель Свид справляется с Адской неделей:

Без отдыха они перешли к тактическим тренировкам, которые включали упражнения: ношение мешков с песком, армейские ползания, групповые ноши и даже больше ледяных ванн.

Я думаю, это дает вам огромный жизненный урок. Вы должны окружить себя единомышленниками, сильными людьми, и что бы ни случилось в жизни, вы должны просто продолжать идти... Вы должны подталкивать себя и копать глубоко. Я никогда не думал, что смогу пройти через это,

– признается наш герой.

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Ассель Свид остался доволен тем фактом, что он решился все это пройти. Мы же просто поражены, ведь испытание Адской неделей сложно назвать простым. Так что тебя мы призываем не пытаться повторить увиденное в реальной жизни. Хотя бы ради твоего здоровья!