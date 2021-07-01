Звезда сериала "Криминалисты: мыслить как преступник" показал свою взрывную тренировку – видео

Шемар Мур, ветеран телевидения и звезда сериала "Криминалисты: мыслить как преступник" обожает проводить свое свободное время в тренажерном зале. Но есть у него одна тренировка, которую он любит и ненавидит одновременно. И именно о ней мы и поговорим.

Фитнес-профессионал, Джон Аранита, помогает Муру поддерживать сложные отношения с его планом тренировок. У них был сложный распорядок, ориентированный на верхнюю часть тела. Все для того, чтобы довести Мура до предела его возможностей. Напомним, что актеру 51 год!

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Мур использует хорошо сбалансированную программу для достижения этой цели, сочетая работу, направленную на сердечно-сосудистую систему, с большим количеством тяжелой атлетики и кросс-тренингом. Но он знает, что это лишь часть уравнения для достижения его эстетического идеала.

"Не переусердствуй, что бы ты ни делал в тренажерном зале – меня не волнует, насколько далеко ты бежишь или какой вес поднимаешь. Если ты следуешь неправильной диете, ты сводишь себя с ума в тренажерном зале. Возможно, ты станешь немного сильнее, но не станешь красивее", – отмечает Мур.

Сам же Мур ест 4 – 5 раз в день. В основном яичные белки, курицу, нежирное красное мясо и рыбу. Все для того,

Смотри, как Шемар Мур работает над своим телом:

Взрывная тренировка Шемара Мура для верхней части тела

Силовая тренировка

Жим лежа – 4 подхода по 6 – 8 повторений

Взрывные отжимания – от 10 до 20 повторений

Кабельный кроссовер – 3 подхода по 10 – 15 повторений

Военный жим штанги – 3 подхода по 10 – 15 повторений

Разгибание на трицепс со скакалкой – 3 подхода по 10 – 12 повторений

Чередование сгибаний рук на бицепс – 3 подхода по 10 – 12 повторений

Отжимания – 3 подхода по 10 – 12 подходов

Круговая тренировка

Боевые веревки – 3 подхода по 30 секунд работы и 30 секунд отдыха

Переворачивание шин – 3 подхода по 30 секунд работы и 30 секунд отдыха

Шинный молот / метание молота – 3 подхода по 30 секунд работы и 30 секунд отдыха

Боксирование груши

Прыжки на скакалке

Возьми на вооружение этот комплекс упражнений, чтобы прокачать верхнюю часть своего тела. А также не забывай о достаточном количестве отдыха и сбалансированном питании.

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