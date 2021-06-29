Тренер уверяет, что твоё тело – лучший актив. Особенно, если рядом нет никакого оборудования для тренировки. Поэтому не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Айда вместе с Men 24 сжигать лишний жир!

Примечательно Легкие коктейли для крутых выходных: попробуй себя в роли барMENa

Как эффективно сжечь жир

Схема 1: выполни 1 раунд каждого упражнения, отдохни 30 секунд, а затем выполни следующий раунд.

Приседания и махи ногами с касанием к пальцам ног: 3 подхода по 20 повторений. Наклоны с руками за головой: 3 подхода по 20 повторений. Поднятое отжимание: 3 подхода по 20 повторений.

Схема 2: выполни 4 раунда по 40 секунд работы и 20 секунд отдыха.

Т-образная активная планка. Опускания и подъем в планке.

Смотри, как выполнять комплекс упражнений для сжигания жира:

Возьми на вооружение комплекс упражнений от Ника Волкера. Твоё тело однозначно будет тебе благодарным. К слову, его можно использовать как отдельный сет, так и добавлять к имеющейся тренировке, чтобы разнообразить ее.