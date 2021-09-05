Актриса Лианна Бартлетт показала упругие ягодицы в нижнем белье
Источник:инстаграм Лианны Бартлетт
На этот раз под нашим прицелом Лианна Бартлетт. Сексуальная актриса знает то, что максимально нравится ее поклонникам. Неудивительно, что она регулярно выкладывает в сети пикантные фото. Например, на этот раз красавица снялась в соблазнительном нижнем белье. Наслаждайся кадрами на Men 24!
Многомиллионной армии поклонников Лианны Бартлетт сказочно повезло. Американская актриса выложила серию провокационных фото, на которых позирует в нижнем белье. И ими можно любоваться чуть не целую вечность.
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Неудивительно, что за сутки кадры собрали несколько десятков тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:
- "Даже не верится, насколько ты привлекательна";
- "Замечательные ягодицы";
- "Какая же ты сексуальна";
- "Ты заставляешь моё сердце биться быстрее";
- "О, Боже! Потрясающая";
- "Потрясающий вид. И это я не о городе";
- "Просто завораживающе тело";
- "Безупречные формы".
Лианна Бартлетт снялась в соблазнительном нижнем белье / Фото с инстаграма Бартлетт
Лианна Бартлетт снялась в соблазнительном нижнем белье / Фото с инстаграма Бартлетт
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Лианна Бартлетт однозначно стоит твоего внимания. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на нее. Тебе однозначно понравятся публикации, которые регулярно появляются на ее инстаграме.