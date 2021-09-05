Актриса Ліанна Бартлетт показала пружні сідниці у спідній білизні

5 вересня 2021 , 02:17
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Ліанни Бартлетт

Цього разу під нашим прицілом Ліанна Бартлетт. Сексуальна актриса знається на тому, що максимально подобається її прихильникам. Тож не дивно, що вона регулярно викладає у мережі пікантні фото. Наприклад, цього разу красуня знялася у спокусливій спідній білизні. Насолоджуйся кадрами на Men 24!

Багатомільйонній армії прихильників Ліанни Бартлетт казково пощастило. Американська актриса виклала серію провокативних фото, на яких позує у спідній білизні. І ними можна милуватися ледь не цілу вічність.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

Не дивно, що за добу кадри зібрали кілька десятків тисяч вподобань, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

  • "Аж не віриться, наскільки ти приваблива";
  • "Чудові сідниці";
  • "Яка ж ти сексуальна";
  • "Ти змушуєш моє серце битися швидше";
  • "О, Боже! Приголомшлива";
  • "Приголомшливий краєвид. І це я не про місто";
  • "Просто заворожуюче тіло";
  • "Бездоганні форми".


Ліанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт


Ліанна Бартлетт знялася у спокусливій спідній білизні / Фото з інстаграму Бартлетт

Насолоджуйся Сальма Гаєк у купальнику розбурхала свою армію прихильників

Ліанна Бартлетт однозначно варта твоєї уваги. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на неї. Тобі однозначно сподобаються публікації, які регулярно з'являються на її інстаграмі.

Автор: Назарій Лазур