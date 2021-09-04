Актриса Сальма Хайек не устает напоминать о том, что возраст – только цифры. Поэтому неудивительно, что на ее инстаграме регулярно появляются кадры, на которых она позирует в соблазнительных образах. Так, на свой 55-й день рождения актриса выложила фото, на котором позирует в купальнике.

Примечательно Nemiroff стал официальным партнером украинской миссии на Луну: когда она состоится

За сутки фото собрало более миллиона лайков. Были ее подписчики еще и максимально щедрыми на комментарии. Поэтому традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

"Вы заставляете 55 иметь невероятный вид";

"Моя любимая";

"Какая же ты красивая";

"Я люблю тебя, Сальма";

"С Днем рождения, сексуальная Сальма";

"Потрясающая";

"Я в восторге от тебя";

"Тебе очень идет этот купальник".



Сальма Хайек выложила в свой день рождения фото в купальнике / Фото с инстаграма Хайек

Тебе понравится Модель Алина Байкова снялась топлес для глянца