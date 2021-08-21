Албанская модель Тика Камай показала роскошные формы в купальнике
Источник:инстаграм Тики Камай
Мы продолжаем бороздить просторы инстаграма в поисках красавиц. На этот раз под нашим прицелом албанская модель Тика Камай. Очаровательная девушка стала популярной благодаря съемках в рекламе нижнего белья. Неудивительно, что она регулярно появляется перед подписчиками именно в белье.
На этот раз 32-летняя албанская модель снялась в купальнике во время отдыха на Амальфитанском побережье. Горячие фото Тики Камай настолько сильно понравились ее подписчикам, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями.
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"Свежесть с Амальфитанского побережья", – написала она под публикацией.
За считанные часы фанаты Тики Камай оставили тысячи сердечек, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:
- "Безупречность";
- "Вау, какая очаровательная женщина";
- "Настоящая богиня";
- "Потрясающий образ";
- "Твоё тело поражает";
- "Самая сексуальная женщина на земле";
- "Свежая и соленая";
- "Мне нужна такая же девушка рядом с собой".
Тика Камай показала роскошные формы в купальнике / Фото с инстаграма Камай
Тика Камай показала роскошные формы во время отдыха на яхте / Фото с инстаграма Камай
Горячие фото Тика Камай взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Камай
Тика Камай поразила подписчиков соблазнительным телом / Фото с инстаграма Камай
Албанская модель Тика Камай показала фото с отдыха / Фото с инстаграма Камай
Тика Камай похвасталась роскошными изгибами в купальнике / Фото с инстаграма Камай
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Тика Камай вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на албанскую модель. Гарантируем, что впереди тебя ожидает еще очень много горячего!