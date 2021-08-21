Албанская модель Тика Камай показала роскошные формы в купальнике

21 августа 2021 , 04:51
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Источник:

инстаграм Тики Камай

Мы продолжаем бороздить просторы инстаграма в поисках красавиц. На этот раз под нашим прицелом албанская модель Тика Камай. Очаровательная девушка стала популярной благодаря съемках в рекламе нижнего белья. Неудивительно, что она регулярно появляется перед подписчиками именно в белье.

На этот раз 32-летняя албанская модель снялась в купальнике во время отдыха на Амальфитанском побережье. Горячие фото Тики Камай настолько сильно понравились ее подписчикам, что они буквально засыпали ее лайками и комментариями.

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"Свежесть с Амальфитанского побережья", – написала она под публикацией.

За считанные часы фанаты Тики Камай оставили тысячи сердечек, а также множество комментариев. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Безупречность";
  • "Вау, какая очаровательная женщина";
  • "Настоящая богиня";
  • "Потрясающий образ";
  • "Твоё тело поражает";
  • "Самая сексуальная женщина на земле";
  • "Свежая и соленая";
  • "Мне нужна такая же девушка рядом с собой".


Тика Камай показала роскошные формы в купальнике / Фото с инстаграма Камай


Тика Камай показала роскошные формы во время отдыха на яхте / Фото с инстаграма Камай


Горячие фото Тика Камай взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Камай


Тика Камай поразила подписчиков соблазнительным телом / Фото с инстаграма Камай


Албанская модель Тика Камай показала фото с отдыха / Фото с инстаграма Камай


Тика Камай похвасталась роскошными изгибами в купальнике / Фото с инстаграма Камай

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Тика Камай вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на албанскую модель. Гарантируем, что впереди тебя ожидает еще очень много горячего!

Автор: Назарій Лазур