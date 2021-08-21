Албанська модель Тіка Камай показала розкішні форми у купальнику

Ми продовжуємо борознити простори інстаграму у пошуках красунь. Цього разу під нашим прицілом албанська модель Тіка Камай. Чарівна дівчина стала популярною завдяки зйомках у рекламі спідньої білизни. Тож не дивно, що вона регулярно постає перед підписниками у спідньому.

Цього разу 32-річна албанська модель знялася у купальнику під час відпочинку на Амальфітанському узбережжі. Гарячі фото Тіки Камай настільки сильно сподобалися її підписникам, що вони буквально засипали її лайками та коментарями.

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"Свіжість з Амальфітанського узбережжя", – написала вона під публікацією.

За лічені години фанати Тіки Камай залишили тисячі сердечок, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Бездоганність";

"Вау, яка чарівна жінка";

"Справжня богиня";

"Приголомшливий образ";

"Твоє тіло вражає";

"Найсексуальніша жінка на землі";

"Свіжа та солена";

"Мені потрібна така ж дівчина поруч з собою".



Тіка Камай показала розкішні форми у купальнику / Фото з інстаграму Камай



Тіка Камай показала розкішні форми під час відпочинку на яхті / Фото з інстаграму Камай



Гарячі фото Тіка Камай розбурхали мережу / Фото з інстаграму Камай



Тіка Камай вразила підписників спокусливим тілом / Фото з інстаграму Камай



Албанська модель Тіка Камай показала фото з відпочинку / Фото з інстаграму Камай



Тіка Камай похизувалася розкішними вигинами у купальнику / Фото з інстаграму Камай

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Тіка Камай викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на албанську модель. Гарантуємо, що попереду на тебе очікує ще дуже багато гарячого!