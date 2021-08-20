На фото, которое мгновенно взбудоражило пользователей сети, Катарина Мазепа позирует в белье на фоне кровати. Дополняют соблазнительный образ босоножки на шпильке. Они, к слову, делают ножки красавицы еще длиннее.
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Неудивительно, что кадр австрийской модели чрезвычайно сильно понравился ее подписчикам. Они были щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Чрезвычайный профиль";
- "Потрясающая";
- "Ты совершенно невероятная";
- "Сексуальная богиня";
- "Самая красивая женщина на планете";
- "Роскошная королева";
- "Какая же ты горячая";
- "Ты – девушка, о которой можно только мечтать";
- "Я люблю тебя".
Катарина Мазепа снялась в роскошном нижнем белье / Фото с инстаграма Мазепы
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