Сразу же заметим, что серебряная медаль Анжелики Терлюгы стала исторической для Украины по каратэ . Мы же попробуем сосредоточиться не только на спортивных достижениях красавицы, но и на ее соблазнительных фото. Гарантируем, будет горячо!

Примечательно Терлюга принесла Украине историческое "серебро" Олимпиады-2020 по карате

Анжелика Терлюга

Инстаграм : anzhelika_terliuga

Возраст : 29 лет

Знак Зодиака : Овен

Рост : 164 сантиметра

Вес : 55 килограммов

Страна : Украина

Семейный состояние : помолвлена

Анжелику Терлюгу можно по праву назвать одной из самых красивых, а также соблазнительных красавиц украинского спорта. Что самое интересное, она занимается каратэ с 7 лет.

Интересно: среди увлечений спортсменки – йога и шопинг.

Сейчас спортсменка занимает 1 место в мировом рейтинге каратэ WKF в весе до 55 килограммов. А особым "серебро" Анжелики Терлюгы есть потому, что этот вид спорта впервые вошел в программу Олимпийских игр. Она стала первой представительницей нашей страны, которая завоевала медаль.

Что касается личной жизни Анжелики, то ее можно назвать насыщенной. В прошлом году она рассталась с немецким каратистом Ноа Бичем. А вот весной этого года – объявила о помолвке. Ее новым избранником стал украинский тренер и мастер спорта международного класса по каратэ Владимир Зарецкий. Ладно, хватит уже о спортивных и личных достижениях спортсменки. Пора насладиться ее горячими фото.

Соблазнительные фото Анжелики Терлюгы:



Горячие фото спортсменки Анжелики Терлюгы / Фото с инстаграма Терлюгы



Спортсменка Анжелика Терлюга обожает позировать в купальниках / Фото с инстаграма Терлюгы



Фотографии Анжелики Терлюгы с отдыха не на шутку будоражат сеть / Фото с инстаграма Терлюгы



Следить за Анжеликой Терлюгою в инстаграме – одно удовольствие / Фото с инстаграма Терлюгы



Анжелика Терлюга не только много отдыхает, но и много работает / Фото с инстаграма Терлюгы



Анжелика Терлюга не только крутая спортсменка, но и просто красивая девушка / Фото с инстаграма Терлюгы

Анжелика Терлюга однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому мы на Men 24 призываем подписаться на спортсменку, чтобы не пропустить свеженькую порцию горяченького от нее.