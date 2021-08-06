Сразу же заметим, что серебряная медаль Анжелики Терлюгы стала исторической для Украины по каратэ. Мы же попробуем сосредоточиться не только на спортивных достижениях красавицы, но и на ее соблазнительных фото. Гарантируем, будет горячо!
Примечательно Терлюга принесла Украине историческое "серебро" Олимпиады-2020 по карате
Анжелика Терлюга
- Инстаграм: anzhelika_terliuga
- Возраст: 29 лет
- Знак Зодиака : Овен
- Рост: 164 сантиметра
- Вес: 55 килограммов
- Страна: Украина
- Семейный состояние: помолвлена
Анжелику Терлюгу можно по праву назвать одной из самых красивых, а также соблазнительных красавиц украинского спорта. Что самое интересное, она занимается каратэ с 7 лет.
- Интересно: среди увлечений спортсменки – йога и шопинг.
Сейчас спортсменка занимает 1 место в мировом рейтинге каратэ WKF в весе до 55 килограммов. А особым "серебро" Анжелики Терлюгы есть потому, что этот вид спорта впервые вошел в программу Олимпийских игр. Она стала первой представительницей нашей страны, которая завоевала медаль.
Что касается личной жизни Анжелики, то ее можно назвать насыщенной. В прошлом году она рассталась с немецким каратистом Ноа Бичем. А вот весной этого года – объявила о помолвке. Ее новым избранником стал украинский тренер и мастер спорта международного класса по каратэ Владимир Зарецкий. Ладно, хватит уже о спортивных и личных достижениях спортсменки. Пора насладиться ее горячими фото.
Соблазнительные фото Анжелики Терлюгы:
Горячие фото спортсменки Анжелики Терлюгы / Фото с инстаграма Терлюгы
Спортсменка Анжелика Терлюга обожает позировать в купальниках / Фото с инстаграма Терлюгы
Фотографии Анжелики Терлюгы с отдыха не на шутку будоражат сеть / Фото с инстаграма Терлюгы
Следить за Анжеликой Терлюгою в инстаграме – одно удовольствие / Фото с инстаграма Терлюгы
Анжелика Терлюга не только много отдыхает, но и много работает / Фото с инстаграма Терлюгы
Анжелика Терлюга не только крутая спортсменка, но и просто красивая девушка / Фото с инстаграма Терлюгы
Анжелика Терлюга однозначно заслуживает твоего внимания. Поэтому мы на Men 24 призываем подписаться на спортсменку, чтобы не пропустить свеженькую порцию горяченького от нее.
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