Хмельничанин зубами открыл более 50 бутылок, чтобы собрать деньги на ВСУ: его цель трогает
Источник:Укринформ
Украинцы продолжают поражать и вдохновлять. Так, хмельничанин решил оригинальным способом приобщиться к сбору на ВСУ. Для этого он взялся зубами открывать бутылки.
Алексей Кордзиховский не только сумел собрать средства на ВСУ, но и установить национальный рекорд. Заметим, что за каждую бутылку наш герой собирал донаты на дрон, рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Стоит внимания Для ярких весенних вечеров: рецепт цитрусового коктейля Lemon Pie Cocktail
Планировал открыть 30 бутылок, а удалось более 50
Алексей Кордзиховский установил национальный рекорд, открывая зубами бутылки с металлическими крышками. За минуту он откупорил 52 бутылки вместо заявленных 30-ти. Ранее рекорда в этой номинации не было,
– отметила она Ветрова.
Руководитель Национального реестра рекордов добавила, что у Алексея собственная методика откупоривания бутылок. И что для национального рекорда важным было не только время, за которое его установили, но и то, чтобы ничто не угрожало здоровью претендента. Само же событие происходило в местном пабе. Каждую бутылку перед откупориванием тщательно проверяли, целая ли она.
"Также мы учитываем креативность рекорда, чтобы привлечь как можно больше людей и больше донатов на помощь нашим Вооруженным силам", – добавила Ветрова.
Алексей Коздриховский открыл 52 бутылки зубами / Фото Алексея Коздриховского
Алексей известен в Хмельницком
Заметим, что Алексей в Хмельницком известен благодаря своей общественной работе, а также его разносторонним увлечениям. Мужчина до полномасштабного вторжения много путешествовал и вел дневник путешественника. А еще среди его увлечений были роуп-джампинг, рукопашный бой и народная медицина.
Укринформу он рассказал, что приобретет беспилотник за средства, которые удалось собрать во время установления рекорда. А на дроне он напишет имя своего младшего брата Олега. Он, к сожалению, пропал без вести на войне.
Мы потеряли с Олегом связь с конца февраля 2022 года, в его день рождения. Он участвовал в боях на Запорожском направлении. А первого апреля на звонок ответил русский солдат, сказал, что телефон взял у погибшего. Но мы не верим, может он в плену, нам до сих пор ничего не известно о брате. Надеемся, что вернется живым,
– рассказал Алексей.
Во время установления рекорда он собирал деньги на дрон / Фото Алексея Коздриховского
Читай также Мужчина прожил под водой 100 дней: он побил рекорд и заявил, что "помолодел" на 20 лет
По словам рекордсмена, какой-то особой подготовки он не осуществлял перед этим. Говорит, что случайно обнаружил, что может таким образом открывать бутылки, и не жалуется на зубную боль. В то же время отметил, что готов хоть тысячу бутылок так открыть, чтобы собрать как можно больше средств нашим защитникам.