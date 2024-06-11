Фантастическая красотка с техническим образованием: горячие фото именинницы Аллы Костромичевой
Украинская топ-модель Алла Костромичева 11 июня отмечает свой 38-й день рождения. По этому случаю мы решили вспомнить интересные факты о красавице, а также насладиться ее соблазнительными и горячими фото.
В рубрике #Девушка_дня Men 24 предлагает тебе полюбоваться Аллой Костромичевой, которая в этот день отмечает свой день рождения. Фантастически красивая, талантливая и буквально воплощение совершенства. Она – олицетворяет все это и гораздо больше!
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Алла Костромичева: короткое био
- Где выросла: город Севастополь
- Возраст: 38 лет
- Рост: 179 сантиметров
- Семейное положение: замужем
- Дети: сын Сальваторе и дочь Аврора
- Знак Зодиака: Близнецы.
Интересные факты об Алле Костромичевой
Как мы уже отметили, выросла Алла Костромичева в Севастополе и поступила в Севастопольский национальный технический университет. Свое сотрудничество с одним из лучших агентств Милана "Why Not" она начала, когда училась на втором курсе.
А уже на четвертом курсе, когда ей был 21 год, Алле предложили перебраться в Париж. Там она сотрудничала с модным домом Givenchy.Обратим внимание! У Аллы далеко не модельное образование. Она закончила обучение с красным дипломом, а ее специальность – "Медицинская электроника".
Алла Костромичева поражает своими ножками / Фото из инстаграма Костромичевой
После обучения красавица подписала контракт с международным агентством "Women" и отправилась в Нью-Йорк. Интересно, что она сумела сделать 55 топовых показов в свой первый сезон. В частности она открывала показы YSL и Alexander McQueen. А еще красавица сотрудничала с Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce&Gabbana, Givenchy.
Обратите внимание, что Алла любит пасты и ризотто, том ям и морепродукты. А еще пьет матча и кофе исключительно на веганском молоке. В ее рационе не увидишь ни газированных напитков, ни фастфуда.
Если говорить о ее безупречной фигуре, то топ-модель предпочитает большой теннис, а также вейкбординг, тайскому боксу и флай йоге. По ее словам, эти дисциплины равномерно нагружают организм и приводят ее мышцы в тонус. Собственно, это и важно для моделей, чтобы быть подтянутыми, а не перекачанными.
Горячие фото Аллы Костромичевой
А теперь перейдем к горячим фото Аллы Костромичевой. Поскольку в 2023 году она родила дочь Аврору, то после этого свою модельную карьеру, по крайней мере для подписчиков в инстаграме, она поставила на паузу. Поэтому мы можем сейчас любоваться только ее архивными публикациями. И они, уверяем, однозначно придутся тебе по душе!
Алла Костромичева в прошлом году родила дочь / Фото из инстаграма Костромичевой
Алла Костромичева позирует в купальнике / Фото из инстаграма Костромичевой
Алла Костромичева любит отдыхать на природе / Фото из инстаграма Костромичевой
Единение Костромичевой с природой / Фото из инстаграма Костромичевой
Алла Костромичева снялась в соблазнительном образе / Фото из инстаграма Костромичевой
Костромичева примерила образ соблазнительной ковбойки / Фото из инстаграма Костромичевой
Костромичева делала немало смелых фото / Фото из инстаграма Костромичевой
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Поздравляем Аллу Костромичеву с днем рождения и с огромным удовольствием ожидаем ее на мировых подиумах. Она – невероятная и мы очень гордимся, что имеем такую фантастическую украинку, которая гордо носит звание топ-модель!