Фантастическая красотка с техническим образованием: горячие фото именинницы Аллы Костромичевой

Украинская топ-модель Алла Костромичева 11 июня отмечает свой 38-й день рождения. По этому случаю мы решили вспомнить интересные факты о красавице, а также насладиться ее соблазнительными и горячими фото.

В рубрике #Девушка_дня Men 24 предлагает тебе полюбоваться Аллой Костромичевой, которая в этот день отмечает свой день рождения. Фантастически красивая, талантливая и буквально воплощение совершенства. Она – олицетворяет все это и гораздо больше!

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Алла Костромичева: короткое био

Где выросла: город Севастополь

город Севастополь Возраст: 38 лет

38 лет Рост: 179 сантиметров

179 сантиметров Семейное положение: замужем

замужем Дети: сын Сальваторе и дочь Аврора

сын Сальваторе и дочь Аврора Знак Зодиака: Близнецы.

Интересные факты об Алле Костромичевой

Как мы уже отметили, выросла Алла Костромичева в Севастополе и поступила в Севастопольский национальный технический университет. Свое сотрудничество с одним из лучших агентств Милана "Why Not" она начала, когда училась на втором курсе.

А уже на четвертом курсе, когда ей был 21 год, Алле предложили перебраться в Париж. Там она сотрудничала с модным домом Givenchy.

У Аллы далеко не модельное образование. Она закончила обучение с красным дипломом, а ее специальность – "Медицинская электроника".

Алла Костромичева поражает своими ножками / Фото из инстаграма Костромичевой

После обучения красавица подписала контракт с международным агентством "Women" и отправилась в Нью-Йорк. Интересно, что она сумела сделать 55 топовых показов в свой первый сезон. В частности она открывала показы YSL и Alexander McQueen. А еще красавица сотрудничала с Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce&Gabbana, Givenchy.

Обратите внимание, что Алла любит пасты и ризотто, том ям и морепродукты. А еще пьет матча и кофе исключительно на веганском молоке. В ее рационе не увидишь ни газированных напитков, ни фастфуда.

Если говорить о ее безупречной фигуре, то топ-модель предпочитает большой теннис, а также вейкбординг, тайскому боксу и флай йоге. По ее словам, эти дисциплины равномерно нагружают организм и приводят ее мышцы в тонус. Собственно, это и важно для моделей, чтобы быть подтянутыми, а не перекачанными.

Горячие фото Аллы Костромичевой

А теперь перейдем к горячим фото Аллы Костромичевой. Поскольку в 2023 году она родила дочь Аврору, то после этого свою модельную карьеру, по крайней мере для подписчиков в инстаграме, она поставила на паузу. Поэтому мы можем сейчас любоваться только ее архивными публикациями. И они, уверяем, однозначно придутся тебе по душе!

Алла Костромичева в прошлом году родила дочь / Фото из инстаграма Костромичевой

Алла Костромичева позирует в купальнике / Фото из инстаграма Костромичевой

Алла Костромичева любит отдыхать на природе / Фото из инстаграма Костромичевой

Единение Костромичевой с природой / Фото из инстаграма Костромичевой

Алла Костромичева снялась в соблазнительном образе / Фото из инстаграма Костромичевой

Костромичева примерила образ соблазнительной ковбойки / Фото из инстаграма Костромичевой

Костромичева делала немало смелых фото / Фото из инстаграма Костромичевой

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Поздравляем Аллу Костромичеву с днем рождения и с огромным удовольствием ожидаем ее на мировых подиумах. Она – невероятная и мы очень гордимся, что имеем такую фантастическую украинку, которая гордо носит звание топ-модель!