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  • "Имеешь необычайный вид";
  • "Королева всей сети";
  • "Настоящая суперзвезда";
  • "Какая же ты крутая, Кортни".

Смотри горячее видео из Кортни Келлар, которое взбудоражило сеть:

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