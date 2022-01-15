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"Потрясающая красавица";

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"Сладенькая и волшебная";

"Вау, какая же ты соблазнительная";

"Имеешь необычайный вид";

"Королева всей сети";

"Настоящая суперзвезда";

"Какая же ты крутая, Кортни".

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