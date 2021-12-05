Армия США впервые за 40 лет пересмотрит свой фитнес-тест: что изменится

Тест на физическую подготовку (PFT) в армии США остается неизменным 40 лет. С 1980 года процесс отбора, который должны пройти все кандидаты, чтобы быть признанными пригодными к действительной службе, состоял из 2 минут отжиманий, 2 минут приседаний и бега на 3,2 километра.

Хотя долгое время он считался соответствующей оценкой состояния сердечно-сосудистой системы и мышечной выносливости, с тех пор он был признан недостаточным для измерения важных аспектов военной подготовки. Неудивительно, что его так часто пытались пройти блоггеры, чтобы поразить своих подписчиков.

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В этом тесте измерялась выносливость, но не оценивалась сила, мощность, скорость и ловкость, которые также имеют решающее значение на поле боя,

– сказал Майкл МакГурк, директор управления исследований и анализа Центра начальной подготовки армии США.

Новый тест боевой пригодности был впервые разработан три года назад, но столкнулся с задержками в развертывании в вооруженных силах. Все потому, что возникали опасения, связанные с пригодностью определенных упражнений. Также на это повлияла пандемия. Теперь он станет официальным стандартом военной годности весной 2022 года, сообщает Bloomberg.

Новый тест боевой пригодности, разработанный, чтобы дать возможность всемерно измерить тип верхней части тела и силы кора, необходимых в современной войне, выглядит следующим образом:

Становая тяга с 3 повторениями

Бросание медбола стоя

Отжимание с вытягиванием рук

Спринт, перетяжка, переноска дрели

Подтачивание ног или планка

3,2 километра забега



Фитнес-тест армии США решили немного осовременить / Фото mostafa meraji

Кевин Бигельман, директор по фитнесу и целостному здоровью в США, описывает, что новый тест эквивалентен "тому что было золотым стандартом в профессиональном и студенческом спорте в течение нескольких лет".

Я не говорю, что каждый отдельный солдат является спортсменом мирового класса. Но с ним следует обращаться как со спортсменом. О нем нужно заботиться как о спортсмене, потому что военное дело – физическая профессия,

– говорит он.

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Мы же уже ждем новых роликов с вызовами. Ибо, есть огромное подозрение, этот фитнес-тест тоже покажется многим легким. А ты как думаешь? Прошел бы его?