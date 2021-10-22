Новое исследование показывает, что газы, которые формируют атмосферу Плутона, начали исчезать. Не куда-нибудь – они превращаются обратно в лед, из которого когда-то и возникли.

А все потому, что карликовая планета удаляется от Солнца. Так как орбита Плутона вокруг Солнца очень удлиненная, расстояние от звезды колеблется от 30 до 50 астрономических единиц.

Также интересно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

На Плутоне – алярм: тает атмосфера

Плутон больше не считают планетой, но он остается планетарным объектом, который интересует астрономов. Например, в последние годы астрономам удалось установить, что на Плутоне есть заснеженные горы и жидкие океаны под поверхностью.

А еще – выявить неожиданную проблему.

Напомним, период вращения Плутона вокруг Солнца – 248 лет.

В 1989 году эта карликовая планета была в ближайшей к звезде точке, а теперь постепенно отдаляется от нее.

Атмосфера же Плутона состоит преимущественно из азота с несколькими капельками метана и окиси углерода.

Так вот, с понижением температуры (а она таки снижается, чем дальше эта бывшая 9 планета от Солнца) азот снова замерзает, заставляя атмосферу фактически таять.



Плутон и его атмосфера – вид с New Horizons / Фото NASA

Такую оценку дали ученые благодаря свету далекой звезды, которая подсветила телескопы на Земле. Это позволило астрономам, собственно, заглянуть на Плутон. Это не новая методика – ее часто применяют для наблюдения за дальними объектами.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.