Без нижнего белья: Лорен Жиральдо показала роскошные формы в прозрачном платье

28 октября 2021 , 02:21
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инстаграм Лорен Жиральдо

На этот раз мы наткнулись на инстаграм невероятной Лорен Жиральдо. Американская актриса хорошо знает, что нравится ее многотысячной армии поклонников. Так что она с огромным удовольствием эпатирует своих подписчиков. Айда наслаждаться порцией соблазна на Men 24!

В инстаграме Лорен Жиральдо выложила серию фото, на которых красавица позирует в прозрачном изумрудном платье. Смелый образ не только понравился поклонникам, но и позволил рассмотреть пышные формы актрисы. Это мы, к слову, советуем сделать и тебе.

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Подписчики оставили более 100 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно лови лучшие из них, а после этого любуйся горячими фото нашей новой героини:

  • "Ты очень потрясающая";
  • "Лорен, ты напоминаешь Статую Свободы";
  • "Это теперь любимые твои фото";
  • "Этот наряд завораживает";
  • "Зеленый – однозначно твой цвет";
  • "Настоящая королева";
  • "Ты убиваешь всех своей невероятной красотой".


Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо


Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо


Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо


Лорен Жиральдо похвасталась пышными формами в "голом" платье / Фото из инстаграма Жиральдо

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Лорен Жиральдо однозначно заслуживает твоего внимания. Так что мы буквально призываем тебя подписаться на американскую актрису. Гарантируем, что впереди на ее странице в инстаграме еще много горячих публикаций.

Автор: Назарій Лазур