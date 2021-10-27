За считанные часы кадры собрали более 100 тысяч лайков от поклонников модели. Подписчики Франчески Фараго оценили не только стильный образ красавицы, но буквально засыпали ее комплиментами.
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"Последние фото из Мальорки", – написала Франческа под публикацией.
Будем максимально откровенными: мы были бы не прочь сейчас проводить время с Франческой на Мальорке, а не терпеть эти температурные карусели. А пока можем разве читать комментарии, которые оставили подписчики:
- "О, Господи! Невероятная кроха";
- "Ты очень красивая";
- "Потрясающая Франческа";
- "Люблю тебя";
- "Ты настоящий ангел";
- "Франческа – икона стиля";
- "Фантастические фото";
- "Выходи за меня";
- "Лучшие фото в сети".
Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго
Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго
Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго
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Следить за Франческой Фараго в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально рекомендуем подписаться на модель. Ты же не хочешь упустить свеженькую порцию горяченького от красавицы?