За считанные часы кадры собрали более 100 тысяч лайков от поклонников модели. Подписчики Франчески Фараго оценили не только стильный образ красавицы, но буквально засыпали ее комплиментами.

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"Последние фото из Мальорки", – написала Франческа под публикацией.

Будем максимально откровенными: мы были бы не прочь сейчас проводить время с Франческой на Мальорке, а не терпеть эти температурные карусели. А пока можем разве читать комментарии, которые оставили подписчики:

  • "О, Господи! Невероятная кроха";
  • "Ты очень красивая";
  • "Потрясающая Франческа";
  • "Люблю тебя";
  • "Ты настоящий ангел";
  • "Франческа – икона стиля";
  • "Фантастические фото";
  • "Выходи за меня";
  • "Лучшие фото в сети".

Франческа Фараго снялась в купальнике
Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго

Франческа Фараго снялась в купальнике
Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго

Франческа Фараго снялась в купальнике
Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго

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Следить за Франческой Фараго в инстаграме – сплошное удовольствие. Так что мы буквально рекомендуем подписаться на модель. Ты же не хочешь упустить свеженькую порцию горяченького от красавицы?