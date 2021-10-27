За считанные часы кадры собрали более 100 тысяч лайков от поклонников модели. Подписчики Франчески Фараго оценили не только стильный образ красавицы, но буквально засыпали ее комплиментами.

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"Последние фото из Мальорки", – написала Франческа под публикацией.

Будем максимально откровенными: мы были бы не прочь сейчас проводить время с Франческой на Мальорке, а не терпеть эти температурные карусели. А пока можем разве читать комментарии, которые оставили подписчики:

"О, Господи! Невероятная кроха";

"Ты очень красивая";

"Потрясающая Франческа";

"Люблю тебя";

"Ты настоящий ангел";

"Франческа – икона стиля";

"Фантастические фото";

"Выходи за меня";

"Лучшие фото в сети".



Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго



Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго



Франческа Фараго показала грудь в крошечном купальнике / Фото из инстаграма Фараго

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