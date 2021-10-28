Без спідньої білизни: Лорен Жиральдо показала розкішні форми у прозорій сукні

Цього разу ми натрапили на інстаграм неймовірної Лорен Жиральдо. Американська актриса добре знає, що подобається її багатотисячній армії прихильників. Тож вона з величезним задоволенням епатує своїх підписників. Гайда насолоджуватися порцією спокуси на Men 24!

В інстаграмі Лорен Жиральдо виклала серію фото, на яких красуня позує у прозорій смарагдовій сукні. Сміливий образ не лише сподобався прихильникам, а й дозволив розглянути пишні форми актриси. Це ми, до слова, рекомендуємо зробити й тобі.

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Підписники залишили понад 100 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а після цього милуйся гарячими фото нашої нової героїні:

"Ти надзвичайно приголомшлива";

"Лорен, ти нагадуєш Статую Свободи";

"Це тепер улюблені твої фото";

"Це вбрання заворожує";

"Зелений – однозначно твій колір";

"Справжня королева";

"Ти вбиваєш усіх своєю неймовірною красою".



Лорен Жиральдо похизувалася пишними формами у "голій" сукні / Фото з інстаграму Жиральдо



Лорен Жиральдо похизувалася пишними формами у "голій" сукні / Фото з інстаграму Жиральдо



Лорен Жиральдо похизувалася пишними формами у "голій" сукні / Фото з інстаграму Жиральдо



Лорен Жиральдо похизувалася пишними формами у "голій" сукні / Фото з інстаграму Жиральдо

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Лорен Жиральдо однозначно заслуговує на твою увагу. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на американську актрису. Гарантуємо, попереду на її сторінці в інстаграмі ще багато гарячих публікацій.