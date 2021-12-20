Без походов в спортзал: как быстро и эффективно накачать мышцы плеч

Мы не устаем напоминать тебе о том, чтобы работа над телом – дело комплексное. Поэтому нужно уделять внимание всем группам мышц. На этот раз сосредоточимся на плечах.

Фитнес-тренер Бенно Питерс поделился крутым комплексом упражнений. С его помощью можно в домашних условиях быстро и эффективно нарастить мышцы плеч. Так что гайда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего.

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Ты изо всех сил стараешься быстро нарастить мышцы плеч? Действительно, сложно построить спортивное телосложение без хороших плеч. Я рекомендую добавить эти 4 упражнения в свою тренировку, чтобы поработать над ними,

– говорит Бенно Питерс.

Он советует для наибольшего эффекта делать эти упражнения после силовых. Также следует контролировать вес, чтобы оптимально привлекать мышечные волокна.

Как накачать плечи в домашних условиях

1. Жим гантелей вперед над головой

Ключевой момент здесь – иметь широкую стойку и быть взрывным во время жима при медленном перемещении гантелей вперед.

Старайся выполнять 12 повторений.

2. Подъем гантелей в стороны с вращением

Встань шире, наклонись вперед и слегка согни руки. Подними гантели в стороны, а затем прокрути руки, пока гантели не окажутся перед тобой.

Попробуй выполнить 15 повторений.

Продвинутый вариант: переместить гантели не только вперед, но и обратно.

3. Подъем гантелей вперед со скручиванием

Подними гантели вверх, удерживая туловище прямо. После этого оберни гантели, когда в горизонтальном положении.

Выполни 10 таких повторений.

Продвинутый вариант: оберни гантели еще раз, чтобы тебе пришлось подольше удерживать их. Это придаст сложности и усилит упражнение.

4. Подъем гантелей над головой

Немного наклонись и начни с обычного бокового подъема, удерживая его. После этого поднимай руки, чтобы выполнить жим над головой.

Выполни 10 повторений.

Продвинутый вариант: когда твои руки опускаются, сделай еще одну паузу, когда руки параллельны полу. Это усилит нагрузку и стимулирует рост мышц.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Бенно Питерс рекомендует выполнять это упражнение дважды в неделю по 3 – 5 подходов.

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Одна из особенностей этого комплекса упражнений состоит в том, что ты его можешь спокойно выполнять как в спортзале, так и в домашних условиях. А это значит, что у тебя больше нет возможности оправдываться, почему ты не работаешь над своим телом. Совершенствуйся и ты не захочешь останавливаться на достигнутом!

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Текст публикации Бенно Питерс:

Вы изо всех сил пытаетесь быстро нарастить мышцы плеч? Действительно, сложно построить спортивное телосложение без хороших плеч. Я рекомендую добавить эти 4 упражнения в свою тренировку, чтобы поработать над ними. Я предлагаю для наибольшего эффекта делать эти упражнения после силовых. Также следует контролировать вес, чтобы оптимально привлекать мышечные волокна.

1. Жим гантелей вперед над головой

Ключевой момент здесь – иметь широкую стойку и быть взрывным во время жима при медленном перемещении гантелей вперед. Старайся выполнять 12 повторений.

2. Подъем гантелей в стороны с вращением

Встань шире, наклонись вперед и слегка согни руки. Подними гантели в стороны, а затем прокрути руки, пока гантели не окажутся перед тобой. Старайся выполнить 15 повторений.

Продвинутый вариант: переместить гантели не только вперед, но и обратно.

3. Подъем гантелей вперед со скручиванием

Подними гантели вверх, удерживая туловище прямо. После этого оберни гантели, когда в горизонтальном положении. Старайся выполнить 10 таких повторений.

Продвинутый вариант: оберни гантели еще раз, чтобы тебе пришлось подольше удерживать их. Это придаст сложности и усилит результаты.

4. Подъем гантелей над головой

Немного наклонись и начни с обычного бокового подъема, удерживая его. После этого поднимай руки, чтобы выполнить жим над головой. Старайся выполнить 10 повторений.

Продвинутый вариант: когда твои руки опускаются, сделай еще одну паузу, когда руки параллельны полу. Это усилит нагрузку и будет стимулировать рост мышц.

Делай это два раза в неделю по 3 – 5 подходов для большего роста мышц!