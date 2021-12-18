Двое парней, Дэн и Брендон, у которых есть канал "Парни со скакалкой", подталкивают людей по всему миру заниматься со скакалкой. В последнем видео Дэн рассказал, как ему удалось сбросить 30 килограммов благодаря этому элементарному инвентарю.

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Как скакалка помогла похудеть на 30 килограммов

История Дэна, вероятно, звучит достаточно знакомо. Перед нами бывший футболист, никогда особенно не обращавший внимание на свою диету, пока учился в старшей школе, потому что он был сосредоточен только на силе. Затем он вырос, устроился на работу и занялся делом. Несмотря на то, что его телу беспокоило – он больше не футболист и не нуждался в лишней массе – он никогда не мог найти время, чтобы приспособиться к режиму тренировок, который бы работал.

К счастью, есть скакалка. Ее он мог брать с собой куда угодно. Во время командировок он сложно представлял себе походы в тренажерный зал, но не прыжки со скакалкой. Как ты понимаешь, выгода была очевидна. Ему удалось похудеть более чем на 30 килограммов. И, как признается наш герой, сделал он это, прежде всего, ради внешности. Более того, он достиг желаемых шести кубиков пресса.

Это повысило его уверенность в себе, а также он чувствует себя в лучшей форме, чем был даже в 23 года. А это было, к слову, десять лет назад.

Смотри на видео, как прыжки со скакалкой изменили Дэна:

На видео он показал, как выглядел в свои не самые лучшие времена. И, будем откровенны, трансформация поражает. Сам же наш герой свято убежден, что ему удалось измениться только благодаря прыжкам со скакалкой.

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Ты тоже можешь попробовать начать прыгать со скакалкой. С ее помощью можно не только добавить физическую активность в свою жизнь, но и хорошо поработать над собственным телом. Так что айда становиться лучшей версией себя вчерашнего.