Блогер бросил вызов фитнес-тестом морских котиков США: чем это закончилось

Блогер Брэндон Уильям бросает себе множество изнурительных вызовов. И в этот раз он решил протестировать себя физическим испытанием, которое должны пройти будущие морские котики США.

Благодаря тому, что весь процесс прохождения теста он снял на видео, мы имеем возможность увидеть, чем все закончилось. Если что, то фитнес-тест морских котиков США – не самая простая задача, которую можно бросить себе.

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Морские котики были одним из моих величайших источников вдохновения, чтобы раздвинуть мои границы и взять на себя фитнес-задачи, которые я делаю на своем канале. Моя цель в будущем – прийти в физическое состояние, достаточное для того, чтобы пройти полную подготовку Navy SEAL,

– признается он.

Пройдет ли блогер фитнес-тест морских котиков США

Первая мера – это заплыв на 500 метров, который нужно завершить за 12 минут и 30 секунд или меньше, чтобы пройти.

Я не лучший пловец. Я стараюсь вовсю сделать брасс, но я очень быстро уставал, и я знал, что если я хочу хоть немного приблизиться к проходному баллу, мне нужно сменить его на свободный стиль,

– подчеркивает Брендон.

Несмотря на все свои усилия, Уильям терпит неудачу в этом первом раунде, завершая круги со временем 13 минут и 45 секунд. Но он по-прежнему оптимистично настроен на остальные тесты. В частности, на испытания с собственным весом.

Первое – отжимания. Он должен выполнить как можно больше повторений отжиманий за 2-минутное окно. Для проходного балла нужно сделать не менее 42 повторений. Уильям, однако, стремится достичь соревновательного результата 79. И это несмотря на то, что он уже чувствует определенную усталость. Здесь нет ничего удивительного, ведь он восстанавливался после заплыва всего 10 минут. Наш герой сделал 80 отжиманий и сказал: "Я должен был что-то сделать, чтобы компенсировать это плавание, это было ужасно".

Смотри на видео, как Брендон Уильям справлялся с фитнес-тестом морских котиков:

Дальше идут приседания. Уильям должен сделать 50 повторений за 2 минуты для зачисления или 79 повторений, чтобы набрать результат соревнования. Он выполняет 70 повторений за отведенное время, затем переходит на подтягивание. Это упражнение не имеет времени и просто измеряет максимальное количество последовательных подтягиваний. Минимум – 6 повторений.

Учитывая, что подтягивание – любимое упражнение Уильяма, он полностью уверен в себе, начиная этот раунд теста. Он выполняет 19 повторений, что очень крутой результат.

Финальная часть теста – бег на 2,4 километра, который должен быть завершен через 11 минут или меньше. Уильям финиширует за 11 минут и 30 секунд, что не является проходным баллом. И это значит, что в конце концов он провалил тест. Но по сравнению с некоторыми его предыдущими фитнес-тестами это довольно неплохой результат.

"Я значительно улучшил кардио", – говорит он.

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И хотя Брендону Уильяму не удалось справиться с фитнес-тестом морских котиков США, он показал очень крутой результат. Мы продолжаем следить за ним. Если он не будет останавливаться, то очень скоро сможет добиться желаемого результата. И об этом мы точно расскажем тебе!

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