Блогер и бодибилдер Уилл Теннисон набрал лишний вес. Это стало причиной недовольства телосложением. Поэтому он решил при любых условиях избавиться от тех килограммов, которые взялись ниоткуда.

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В своем новом видео он делится внесенными им изменениями образа жизни, которые помогли избавиться от 5 килограммов в течение 30 дней.

Как похудеть за месяц на 5 килограммов

Таннисон, что и предполагалось, начал с дефицита калорий. Он потреблял ежедневно по 2500 калорий, но вскоре обнаружил, что теряет вес слишком быстро. Это, напомним, может быть небезопасно для твоего здоровья. Поэтому он решил в конце первой недели подойти к разумному пределу в 2750 калорий.

Кроме того, он ел то же самое каждый день:

типичный завтрак перед тренировкой – йогурт с протеиновым порошком, молоком кешью, арахисовой пастой и ягодами;

обед – курица, капуста и цукини с порцией мускатной тыквы;

ужин – пикантные французские тосты с начинкой из фарша из индейки;

в конце дня – богатый протеином коктейль.

"У меня были моногамные отношения с этой едой", – шутит он.

Смотри на видео, как Уилл Теннисон за 30 дней похудел на 5 килограммов:

Наш герой также нашел преимущество структурированного питания. Оно позволило ему соблюдать одного и тот же каждый день. Поэтому у него было гораздо больше шансов придерживаться своего рациона. Если бы у него был свободный рацион, то, подозревает Уилл, в нем бы точно нашлось место пончикам.

Теннисон не сильно менял свой тренировочный распорядок. Он лишь позволял себе достаточно времени для восстановления между тренировками, ведь был более подвержен усталости, потребляя меньше калорий.

"Что касается моей силы, то на самом деле она не упала, снизилась моя выносливость", – объясняет он.

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Такие незначительные коррективы позволили ему избавиться за месяц 5 килограммов без страданий. И, что самое важное, без ущерба для собственного здоровья. Другим же он рекомендует найти то, что лучше всего подходит для них. И, самое главное, – убедись, что тебе нравится процесс. Мы будем держать за тебя кулачки, ведь не исключено, что в следующий раз нашим героем будешь именно ты.