Этот парень похудел на 130 килограммов: его секрет успеха стоит взять на вооружение каждому

Избыточный вес – проблема, с которой будут бороться люди столько, сколько само человечество будет существовать. Неудивительно, что наш новый герой решил избавиться от лишнего. Килограммы, которые обросли вокруг его скелета, стали причиной издевательств еще в школе. Поэтому он решил кардинально изменить свою жизнь, похудев на целых 130 килограммов. Рассказываем, как ему это удалось.

Майкл есть весил 201 килограмм. Он постоянно носил черную одежду, чтобы скрыть за ней свое тело. Более того: делал это и летом. И все потому, что всем хотелось смеяться над парнем. Но все изменилось!

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В недавнем эпизоде сериала "Абсолютно новый я" 24-летний Себти в подробностях рассказал о своем чудесном путешествии по снижению веса. Он поделился секретом, как удалось похудеть на 130 килограммов всего за 2 года. Майкл признался, что сначала черпал мотивацию с негатива, который окружал его в то время.



Так выглядел Майкл Себти до похудения / Скриншот с видео

"Люди, которые раньше меня критиковали, стали моим топливом во время тренировок", – говорит он.

На видео можно увидеть, как Себти занимается боксом, ездит на велосипеде и выполняет выпады. Но он не считает, что его резкое похудение вызвано именно физическими активностями или диетой. Вместо этого он придерживается более целостного взгляда.

"99% потери веса – это твой ум. Когда твой разум готов, похудеть не так уж и сложно", – отмечает он.

По словам Себти, когда килограммы начали таять, самым большим препятствием, с которой он столкнулся, была дряблая кожа. Для ее удаления потребовалось провести 3 операции. Однако после этих процедур он теперь доволен результатом.

Смотри видео, на котором Майкл Себти рассказывал о своем пути похудения:

Теперь, по словам Себти, он хочет заняться бодибилдингом, отмечая иронию усердной работы, чтобы набрать вес после того, как потерял большую часть двух лет, теряя его.

"Моя цель сейчас – полностью восстановить свое тело", – отмечает парень.

Последний совет от Майкла для тех, кто хочет начать собственное путешествие по снижению веса: верить в себя.

"Каждый раз, когда люди критикуют тебя, унижают – используй их как топливо для тренировок, топливо для достижения твоих целей", – подчеркивает он.

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И теперь ты знаешь, где можно и нужно черпать вдохновение для новых изменений. И использовать советы Майкла можно в любой сфере, за которую бы ты не брался. Айда становиться лучше версией себя вчерашнего, чтобы достичь желаемых результатов!