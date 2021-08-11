Блогер показал, как олимпийская тренировка улучшает результат в спринте: видео
Источник:Men's Health
Брэндон Джонс – один из тех парней, которые бросают перед собой безумные вызовы. Более того, он еще и снимает все на видео, чтобы каждый мог увидеть, что из этого всего вышло. Недавно он взялся за, казалось бы, не слишком сложную задачу: тренироваться как олимпийский спортсмен в течение 30 дней. Его конкретная цель – улучшить свое время в спринте на 100 метров.
Поэтому он поставил перед собой цель, приготовил аппаратуру и начал выполнять вызов. Нам и самим интересно, существенно ли он улучшит свой результат после месяца тренировок.
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Изменят ли парня 30 дней олимпийских тренировок
- В день 1 время Джонса на 100 метров – 15:30.
Он начинает с того, что получает отзывы легкоатлета Райана Ченга о том, как он может немедленно улучшить свое время, изменив свою стартовую стойку.
Ты хочешь начать с достаточно низкой позы. Я могу сказать, что твоя задняя нога сильно отстает, и это просто не позволит тебе по-настоящему оттолкнуться для первого шага. Это похоже на самолет. Ты начинаешь с низкого уровня, затем медленно поднимаешься, а затем взлетаешь,
– объясняет момент отталкивания профессионал.
Также он отмечает, что для прокачки своих скиллов нужны качественные повторения. Это позволит не истощать мышцы в пределах этой 100-метровки.
"Быстро сокращающиеся мышечные волокна, быстрее устают, поэтому ты не хочешь тренироваться медленно. Ты хочешь выполнять меньшие объемы, но более качественно", – добавляет Ченга.
Используя эти советы, Джонс составляет план тренировок, состоящий из:
- 2 – 3 спринтерских дней в неделю
- 2 плиометричних тренировок с акцентом на взрывную силу;
- 1 – 2 тренировки для нижней части тела.
Он также тренируется с Ченгом, который добавляет несколько активных растяжек в свою программу разминки. Райан отмечает, что сочетание подвижности и жесткости – ключ к взрывной силе в спринте.
Смотри, как Брэндон Джонс 30 дней готовился к новому спринту:
В последний день вызова, несмотря на сильную усталость и болезненность, Джонс снова пробегает 100-метровый спринт. Все для того, чтобы проверить, насколько сильно изменилась его скорость после 30 дней тренировок.
- И знаешь, ему удалось сократить свое время почти на 2 секунды: новое время 13:75.
"Я надеялся приземлиться где-то в 14-секундном диапазоне. На самом деле быть ниже 14 секунд, это действительно круто, я очень этому рад", – подчеркивает он.
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И хотя это не самый крутой вызов, о котором мы рассказывали, Брэндон Джонс поразил своей настойчивостью и ловкостью. А еще мы имеем подозрение, что советы профи помогли ему улучшить свою технику, а это однозначно повлияло на финальное время.