Блогер рассказал, как эффективно нарастить грудные мышцы в домашних условиях

Брендан Джонс – один из тех парней, которые не только работают над своим телом. Он еще и делится результатами и советами с другими. На этот раз парень выложил на своем канале ролик, на котором показывает, как нарастить силу и мышцы груди в домашних условиях.

Особенность этих упражнений заключается в том, что для их выполнения не нужен никакой инвентарь. Ну, ладно, коврик для фитнеса будет не лишним. Вот и все!

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Как нарастить мышцы груди в домашних условиях

Он начинает с отжиманий с подъемом, выполняя 5 подходов по 5 – 8 повторений.

"Это упражнение направлено на верхнюю, среднюю и нижнюю часть груди, когда твоё тело меняет углы при повторении. Ты хочешь начинать с прямой спиной и поднять ноги в воздух, а затем медленно опускаться, пока твоя грудь почти не касаются земли", – добавляет он.

А еще он рекомендует держать ноги прямо и выгибать спину, когда ты входишь в конечное положение, которое почти напоминает кобру. Если тебе сложно повторить это движение – поставь на землю колени, а не ступни.

Смотри на видео, как нарастить мышцы груди в домашних условиях:

После этого упражнения он переходит к отжиманиям с узким и широким хватом, выполняя 3 подхода по 15 – 20 повторений.

"Внося небольшие изменения, я перевожу большую часть подъема на трицепс, а не на руки. Одна вещь, о которой я всегда думаю, когда выполняю отжимания – привлечение лопатки, опускание плеч и активация верхней части спины. Поэтому я храню напряжение в мышце, которую пытаюсь использовать", – говорит Брендан.

Третье упражнение в рутине Джонса – хождение медведя. Его он выполняет в 5 раундах течение 30 – 40 секунд.

"Напряги ягодицы и корпус, чтобы колени никогда не касались земли. И после этого выполняй медленное движение вперед и назад", – добавляет он.

Затем он начинает движение в сторону и выполняет хождение медведя в сторону при переменных отжиманиях узким и широким хватом в течение того же времени.

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Если ты вдруг задумался о работе над собственным телом, то почему бы это не сделать сейчас. Возьми на вооружение рутину Брендана Джонса. С ее помощью ты сможешь нарастить желаемый рельеф.