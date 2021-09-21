Но не всегда легко нарастить мышцы икры. Генетика, безусловно, влияет на способность твоего тела развивать силу и размер в определенных областях. Но, как подчеркивает тренер Пол Склар в недавнем видео на ютьюбе, в большинстве случаев ты можешь преодолеть плато в приросте икр, изменив свою технику.

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Всего 1 упражнение позволит нарастить икроножные мышцы

Единственное оборудование, какое тебе понадобится для этого упражнения, – это стандартный пояс для отжиманий и диск. После того как ремень будет прикреплен к твоей талии, а вес – к цепи, заправь диски между колен. Затем несколько раз поднимайся, встав на цыпочки. После этого опускайся с контролем.

Это упражнение тренер Пол Склар рекомендует выполнять в течение минуты.

Смотри на видео, как правильно наращивать икроножные мышцы:

Ключевым моментом здесь является использование значительного, но приемлемого веса в сочетании с большим объемом. Теперь, чтобы получить максимальную отдачу от этого упражнения, попробуй представить, что ты пытаешься заглянуть за высокую кирпичную стену, чтобы увидеть, что находится за ней,

– говорит тренер.

А еще он призывает убедиться, что ты выбрал вес, с которым сможешь справиться в течение 60 секунд без отдыха. Выполняй по 5 подходов, отдыхая по 1 – 2 минуты между ними.

Для достижения желаемого результата нужно подходить к этому упражнению сознательно. Смотри, как Склар движется. Он не прыгает вверх и вниз, будто кролик. Он делает акцент на концентрическом подъеме, делает паузу, чтобы хорошо напрячь верх, а потом уже опускается вниз эксцентричным движением под контролем.

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