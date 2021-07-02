Популярные блогеры выполнили тренировку главного героя "Повелителей Вселенной": взрывное видео

Хадсон и Брэндон Уайт, более известные как ютьюб-блогеры The Buff Dudes, регулярно публикуют видео с безумными вызовами. В своей последней тренировке они возвращаются в мир анимационного телевидения, превратив свой домашний спортзал на Замок Серого Черепа и тренируясь так, как это мог сделать Хи-Мэн (врожденный принц Адам).

Брэндон даже шутит, что в свое время фигурки Хи-Менов создали у мальчиков нереалистичные образы настоящих мужчин. Нечто подобное происходит с девочками, которые играют с Барби.

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Братья хотят стать Хи-Менами

Братья начинают тренировку с жима плеч одной рукой.

"Это очень похоже на то, как Хи-Мэн выбрасывает вперед свой меч и говорит: "У меня есть сила". И он держит его. Это просто движение Хи-Мена, поэтому мы должны работать над этим движением", – говорит Хадсон.

Брэндон и Хадсон Уайт выполнили сумасшедшую тренировку Хи-Мена:

Далее идет жим лежа на наклонной скамье, жим гантели одной рукой от груди и "гигантский сет для построения гигантского тела": жимы плечами с суперсетами с отжиманиями и опусканием плеч.

"У вас должна быть симметрия. Ты супергерой, ты крутой парень, ты мужчина", – отмечает Брэндон.

В конце тренировки он шутит, что готов сняться в настоящем фильме про "Хи-Мена". Заметим, что в экранизации "Повелителей Вселенной" 1987 года главную роль исполнял Дольф Лундгрен.

Смотри трейлер мультфильма "Повелители Вселенной", который вдохновил ребят:

Для любого, кто вырос на просмотре мультфильмов в 80-х и 90-х, Хи-Мэн – культовый персонаж. И он собирается достичь совершенно нового поколения в перезагрузке "Повелителей Вселенной" на Netflix, которая выходит 23 июля. Поэтому не упусти!

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