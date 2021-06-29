Блогер попытался заняться всеми олимпийскими видами спорта за 1 день: смешное видео

Бегун и блогер Зак Левет ранее ставил перед собой физические задачи, которые доводили его до предела. Например, когда он решил пробежать 1600 километров за 3 месяца. Его последнее видео – это другой вид фитнес-теста, который однозначно тебе понравится. Наш герой попытается заняться 34 олимпийскими видами спорта за 1 день. Смотри, что с этой затеи получится.

В сопровождении своего друга Дрю Картера Зак отправляется на улицы Лос-Анджелеса, чтобы попробовать как можно больше различных олимпийских видов спорта за 1 день. Выполнял он их в импровизированной тоге, конечно.

Примечательно Легкие коктейли для крутых выходных: попробуй себя в роли барMENa

35 олимпийских видов спорта за 1 день

"Это будет катастрофой", – говорит в начале Зак.

Он взял скейтборд и сходил в местный скейт-парк, чтобы немного поупражняться. Таким образом Зак завершает первый вид спорта – скейтбординг. Все идет гладко, когда они с Дрю играют в гандбол. Затем ребята играют в баскетбол.

После этого они проводят 2 часа, пытаясь найти место, где можно снять беговую часть видео. В результате они пробираются на школьный стадион, чтобы пробежать лишь 100-метровый спринт. Хотелось бы больше, но их выгнали оттуда.

Потратив большую часть утра всего на 4 дисциплины, Зак и Дрю потом пытаются пробиться через как можно большее количество разных видов спорта. Это они делают в так называемом "часе силы". Он включает скоростные раунды борьбы, тяжелой атлетики, плавания, серфинга, а также ряда упражнений по гимнастике и художественной гимнастики. После них идет быстрая работа с мешком, которая помогает им отметить бокс из списка.

Смотри, как блогеры занимались олимпийскими видами спорта:

В конце дня они берут на прокат пару каяков и выводят их на воду для гребли, не совсем олимпийского стандарта. В конце им пришлось смириться с тем фактом, что 34 соревнования за 1 день, вероятно, слишком высокая планка.

"Сегодня мы не занимаемся всеми олимпийскими видами спорта. Но мы сделали удивительную вещь: 11 олимпийских видов спорта", – резюмирует Зак.

Так или иначе, но ребятам удалось нас сильно порадовать. И хотя они не смогли справиться со всеми 34-я олимпийскими видами спорта, 11 – уже очень крутой результат.

Это интересно Dead Hang Challenge: брось себе вызов, который проверит твои физические и умственные способности