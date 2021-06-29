Блогер спробував зайнятися усіма олімпійськими видами спорту за 1 день: кумедне відео

Бігун і блогер Зак Левет раніше ставив перед собою фізичні завдання, які доводили його до межі. Наприклад, коли він вирішив пробігти 1600 кілометрів за 3 місяці. Його останнє відео – це інший вид фітнес-тесту, який однозначно тобі сподобається. Наш герой спробує зайнятися 34 олімпійськими видами спорту за 1 день. Дивися, що з цієї витівки вийде.

У супроводі свого друга Дрю Картера Зак відправляється на вулиці Лос-Анджелеса, щоб спробувати якомога більше різних олімпійських видів спорту за 1 день. Виконував він їх в імпровізованій тозі, ясна річ.

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35 олімпійських видів спорту за 1 день

"Це буде катастрофою", – говорить на початку Зак.

Він взяв скейтборд і сходив до місцевого скейт-парку, щоб трішки повправлятися. Таким чином Зак завершує перший вид спорту – скейтбординг. Усе йде гладко, коли вони з Дрю грають в гандбол. Потім хлопці грають у баскетбол.

Після цього вони проводять 2 години, намагаючись знайти місце, де можна зняти бігову частину відео. В результаті вони прокрадаються на шкільний стадіон, щоб пробігти лише 100-метровий спринт. Хотілося б більше, але їх вигнали звідти.

Витративши більшу частину ранку всього на 4 дисципліни, Зак і Дрю потім намагаються пробитися через якомога більшу кількість різних видів спорту. Це вони роблять у так званому "часі сили". Він охоплює швидкісні раунди боротьби, важкої атлетики, плавання, серфінгу, а також низки вправ з гімнастики та художньої гімнастики. Після них іде швидка робота з мішком, яка допомагає їм відмітити бокс зі списку.

Дивися, як блогери займалися олімпійськими видами спорту:

У кінці дня вони беруть на прокат пару каяків і виводять їх на воду для веслування, не зовсім олімпійського стандарту. У кінці їм довелося змиритися з тим фактом що 34 змагання за 1 день, ймовірно, надто висока планка.

"Сьогодні ми не займаємося усіма олімпійськими видами спорту. Але ми зробили дивовижну річ: 11 олімпійських видів спорту", – резюмує Зак.

Хай там як, але хлопцям вдалося нас добряче повеселити. І хоч вони не змогли впоратися з усіма 34-а олімпійськими видами спорту, 11 – уже дуже крутий результат.

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