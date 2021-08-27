"Боюсь держать такой вес над головой": бодибилдера испугал вызов от олимпийской спортсменки

Популярный блогер MattDoesFitness – не новичок в мире тренажерных залов. Но это не делает его тяжеловесом. Поэтому нам особенно интересно было посмотреть его новый ролик. В нем он бросает себе вызов олимпийской тяжелой атлетикой. И это однозначно стоит видеть.

На своем ютьюб-канале Мэтт принимает вызов по тяжелой атлетике от представительницы олимпийской сборной Великобритании Сары Дэвис. Она подняла 127 килограммов в толчке и заняла 5 место в своей весовой категории в Токио-2020. Ты уже готов узнать, сумеет ли наш герой повторить ее результат? Тогда айда смотреть.

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Олимпийская тяжелоатлетка бросила вызов бодибилдеру

Когда Сару Дэвис спросили, думает ли она, что Мэтт сможет выстоять в ее сеансе тяжелой атлетике, она напомнила ему, что у него может быть недостаточно силы и навыков. Поэтому она убеждена, что нужно будет начинать едва ли не с нуля.

Напоминаем о том, чтоПоэтому мы призываем не браться за их выполнение без присмотра профессионала со стороны. Он, к слову, сможет тебя отговорить от очередной выходки.

"Когда ребята пробуют заниматься конкретно тяжелой атлетикой, если у них уже есть хорошая база для тренировок в зале, они больше борются с точки зрения эго", – подчеркивает она.

Зато в ее случае говорится больше о технике. Поэтому, убеждена спортсменка, нужно начинать с легкого веса, чтобы постепенно его наращивать и надеяться на лучшие результаты.

Сара начинает тренировать Мэтта с помощью невесомой перекладины. Все для того, чтобы он мог отработать правильные схемы движений для рывка. Она настолько поражена формой нашего героя, что потом они начинают добавлять диски, и после нескольких ошибок он может подняться до максимального одного повторения с 84 килограммами. Хотя и не с совсем идеальной техникой.

Смотри, как бодибилдер справляется с вызовом от олимпийской тяжелоатлетки:

Затем Сара продолжает тренировать Мэтта. На этот раз акцент делается именно на толчке. Наш герой плавно и уверенно идет к своей цели, пока не пытается вытолкнуть 115 килограммов. Он признает, что чрезвычайно сильно устал.

"Дошло до того, что я боюсь держать значительный вес над головой", – признается он.

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Поэтому, в результате он не может достичь этого максимума. И его финальный толчок – 110 килограммов. Но и это, мы уверены, очень и очень крутой результат. Так или иначе, но мы напоминаем, что пытаться воспроизвести нечто подобное – не самая лучшая идея!