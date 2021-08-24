Перед просмотром этого ролика рекомендуем и тебе попробовать. Проверь, насколько ты способен справиться с этим вызовом. Подозреваем, на словах это сделать в разы легче, чем на деле.

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"Подтягивание на одной руке – один из самых сложных навыков художественной гимнастики, который ты можешь освоить", – говорит он.

То, что требует во многих целый год, блогер сделал за 30 дней

Он также отмечает, что для выполнения такого подтягивания среднестатистическому человеку может потребоваться до года, чтобы научиться. Он дает себе 30 дней. Ровно через месяц он должен поразить себя и нас. Поэтому для начала он провел небольшое исследование того, как некоторые другие люди учились, чтобы выполнить это движение. В сочетании со своими собственными знаниями в области художественной гимнастики он создал программу тренировок, которая настроила его на успех.

"Риск травм и развития тендинита достаточно высок", – подчеркивает он. Поэтому, чтобы избежать этого, на каждой тренировке (2 – 3 раза в неделю) он сосредотачивается лишь на 3 различных упражнениях:

Подтягивания с отягощением (4 подхода по 8 – 12 повторений);

Подтягивание на одной руке с ассистентом (4 подхода по 3 – 5 повторений);

Статическое удержание подтягиваний на одной руке (4 подхода до отказа).



Обычным подтягиванием никого не удивишь, чего не скажешь о подтягиваниях на одной руке / Фото Unsplash

Перед тем, как начать тренировки, он пытается сделать подтягивание на каждой из рук, чтобы определить базовый уровень своей силы. Он не может выполнить движение ни одной. Тут мы удивлены.

"Это непросто. Это сложно... Я не ожидал, что это будет так сложно", – добавил он.

На следующий день он начал тренировки, выполняя подтягивания с отягощением, используя 25-килограммовую гирю, обмотанную вокруг его талии. После этого шла другая часть тренировки. Неудивительно, что по завершении первого дня на его ладонях были мозоли.

В 2 день он перевел хват на нейтральный для подтягивания с отягощением, чтобы помочь себе завершить повторение. До 15 дня он все еще чувствовал, что совсем не прогрессирует. Поэтому он позвонил профессиональному альпинисту и коллеге по ютьюбе Магнусу Мидтбо, чтобы получить профессиональный совет.

Мидтбо ставит Уильяму вопрос о том, с какой частью подтягивания он борется больше: с первой или последней. Он предлагает, чтобы Уильям практиковал "блокировки" (статические содержания) на руке и удерживал себя там примерно под углом 90 градусов, продвигаясь к 10-секундной задержке. С этого момента он должен работать над отрицательным подтягиванием.

Смотри на видео, как Брэндон Уильям шел к своей цели:

Это было ключом к успеху. Уильям также добавляет в свои тренировки подтягивания лучника, и до 30-го дня он готов проверить свои силы. С первой попытки он не дотягивает до выполнения нескольких сантиметров. Со второй попытки он тоже не сумел справиться с задачей. И лишь третья, последняя попытка стала для него успешной.

Брэндон Уильям на собственном примере показал, что настойчивость и неутомимая работа приносят желаемый результат. Мы, конечно же, не призываем тебя повторять нечто подобное. Но предлагаем вдохновиться желанием нашего героя. Его мотивацию можно перенести на ту сферу, которой занимаешься ты. Все для того, чтобы достичь результата!

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: