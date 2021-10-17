"Было слишком жарко": фитнес-модель Люсия Яворчекова игриво прикрыла обнаженную грудь руками

Люсия Яворчекова – одна из тех красавиц, за которыми мы с огромным удовольствием следим в инстаграме. Оно и неудивительно, ведь фитнес-модель регулярно радует своих подписчиков жаркими фото. Вот на этот раз она, например, снялась топлес. Гарантируем, тебе понравятся эти кадры, сделанные на пляже.

На фотографиях, которые выложила Люсия Яворчекова, она игриво прикрывает обнаженную грудь. Пикантные кадры сделаны на пляже, поэтому от них становится еще теплее на душе. Неудивительно, что пост фитнес-модели безумно понравился ее подписчикам.

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"Утренняя растяжка на пляже стала немного дикой, но было слишком жарко и океан выглядел так привлекательно", – написала она.

Подписчики Люсии Яворчековой были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты красивая";

"Чрезвычайно потрясающая леди";

"Люсия, ты роскошная";

"Ты такая горячая и сексуальная";

"Моя королева";

"Настоящая богиня";

"Я влюблен в тебя".



Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой



Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой



Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой



Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой

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Фитнес-модель Люсия Яворчекова не устает радовать своих подписчиков. Поэтому мы предлагаем тебе присоединиться к ее армии фанатов. Гарантируем, тебе понравится то, что регулярно публикует красавица на своем инстаграме.