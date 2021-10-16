Оливиа Калпо – одна из тех немногих красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Неудивительно, что она регулярно выкладывает пикантные фото и видео, которые еще больше будоражат пользователей сети. Не стал исключением ее последний пост, на котором Мисс Вселенной появилась в соблазнительном купальнике.

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Кадры Оливии Калпо безумно понравились ее поклонникам. Об этом свидетельствуют более 170 тысяч лайков, а также множество комментариев и комплиментов. Айда читать лучшие из них:

"Невероятная малышка";

"Мне нравится твой образ";

"Мне нужно еще больше";

"Фантастическая женщина";

"Горячая, как ад";

"Ты просто безупречна";

"Красивая барышня";

"Девушка из моих мечтаний";

"Ты чрезвычайная, Оливия".



Оливиа Калпо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Калпо



Оливиа Калпо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Калпо



Оливиа Калпо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Калпо

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