"Було надто спекотно": фітнес-модель Люсія Яворчекова грайливо прикрила оголені груди руками

Люсія Яворчекова – одна з тих красунь, за якими ми з величезним задоволенням слідкуємо в інстаграмі. Воно й не дивно, адже фітнес-модель регулярно тішить своїх підписників спекотними фото. От цього разу вона, наприклад, знялася топлес. Гарантуємо, тобі сподобаються ці кадри, зроблені на пляжі.

На світлинах, які виклала Люсія Яворчекова, вона грайливо прикриває голі груди. Пікантні кадри зроблені на пляжі, тож від них стає ще тепліше на душі. Не дивно, що пост фітнес-моделі шалено сподобався її підписникам.

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"Ранкова розтяжка на пляжі стала трохи дикою, але було надто спекотно й океан виглядав так привабливо", – написала вона.

Підписники Люсії Яворчекової були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти красива";

"Надзвичайно приголомшлива леді";

"Люсія, ти розкішна";

"Ти така гаряча та сексуальна";

"Моя королева";

"Справжня богиня";

"Я закоханий у тебе".



Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової



Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової



Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової



Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової

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Фітнес-модель Люсія Яворчекова не втомлюється тішити своїх підписників. Тож ми пропонуємо тобі долучитися до її армії фанаті. Гарантуємо, тобі сподобається те, що регулярно публікує красуня на своєму інстаграмі.