Как быстро и эффективно избавиться от лишних килограммов: совет тренера

Казалось бы, похудеть не так уж сложно. Но как показывает практика, иногда этот процесс тормозится. Теперь мы знаем одну хитрость, которая позволит избавиться от лишнего без страданий.

В новом видео на канале Athlean-X, тренер Джефф Кавальер делится своими советами, которые помогут быстро начать худеть. Он объясняет, что все зависит не от того, что ты ешь, а от того, как ты это делаешь.

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Как похудеть за короткий промежуток времени

Ты, вероятно, слышал о прерывистом голодании. Это вариант, когда человек съедает всю дневную пищу в течение ограниченного промежутка времени. Кавальер рекомендует попробовать альтернативу, прописанное по времени питания, когда ты ешь в определенное время в течение дня: в частности, каждые два с половиной часа.

Это саморегулируемый метод, самокорректируемый, если ты делаешь это должным образом, но ты не можешь изменить правило. Это не бодибилдерский подход к еде. Я не говорю об анаболических преимуществах шестиразового питания,

– говорит тренер.

Джефф Кавальер рассказал, как этот режим питания помогает похудеть:

Он отмечает, что этот способ помогает контролировать порции, а также выбирать те продукты, которые лучше насыщают.

Кавальер определяет, что этот метод питания потребует определенной корректировки.

Например, нужно уменьшить количество пищи, которую ты потребляешь в 8 утра, чтобы снова проголодаться, когда нужно будет есть в 10:30 и так далее.

По мере того как размер порций уменьшается, ты можешь обнаружить, что начинаешь выбирать разные продукты. Ты захочешь выбирать большее количество белков и меньше продуктов с высокой калорийностью,

– подчеркивает он.

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С помощью этого метода очень скоро можно избавиться от лишних килограммов. Если ты хочешь достичь максимального результата, то не стоит забывать о физической активности. Гарантируем, результат тебя порадует!

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