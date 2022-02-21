Комплекс упражнений на своем инстаграме выложил фитнес-тренер Саван. С их помощью можно изрядно поработать над мышцами ног и пресса. Так что айда вместе с Men 24 становиться лучшей версией себя вчерашнего!
Стоит внимания Имбирно-маракуевый сорбет и коктейль Double Cosmo: варианты фудпейринга
Хотите разогреться и прокачать неделю? Я вас понял. Вот тренировка ног и пресса, вдохновленная форматом Табата. Она поможет сжечь жир, а также укрепить и нарастить мышцы,
– говорит тренер.
Как накачать ноги и пресс – тренировка
Напоминаем о важности разминки перед тренировкой. Это позволит тебе не только разогреть мышцы, но избежать травматизма, который может возникать. И пусть работа над телом не ставится на паузу.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Блок 1:
1. Одиночные реверсы
2. Выпады
Блок 2:
1. Скручивание с подъемом рук
2. Удары сумо
Блок 3:
1. V-образное скручивание
2. Болгарские выпады
Блок 4:
1. Ножницы
2. W-образный подъем на пальчики
Как нужно выполнять тренировкуЧередуй два упражнения в каждом блоке Табата. Выполняй первое движение в течение 20 секунд, после этого 10 секунд отдыхай. После этого переходи к следующему упражнению в блоке.
Твоя задача: Тебе нужно выполнить 4 подхода. После первого круга позволь себе отдохнуть в течение 60 секунд, а затем переходи к следующему.
Эти упражнения можно делать в формате Табата. Если же это не совсем твое, то можешь добавить их в свою привычную тренировочную рутину. Это позволит избежать выхода на плато, а также получать удовольствие от работы над своим телом.
Тебе понравится Прокачай верхнюю часть тела: идеальная тренировка для ленивого воскресенья
Мы напоминаем о том, что каждое повторение должно быть максимально качественным. Лучше сделать меньше, но более эффективно. Это положительно повлияет на твое тело.
Это интересно – Как привести себя в форму – смотри видео:
Текст публикации risewithsawan
Хотите разогреться и начать неделю? Я вас понял. Вот тренировка ног и пресса, вдохновленная форматом Табата. Она поможет сжечь жир, а также укрепить и нарастить мышцы.
Блок 1:
1. Одиночные реверсы
2. Выпады
Блок 2:
1. Скручивание с подъемом рук
2. Удары сумо
Блок 3:
1. V-скручивание
2. Болгары выпады
Блок 4:
1. Ножницы
2. W-образный подъем на пальчики
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Чередуйте два упражнения в каждом блоке Табата. Выполняйте первое движение в течение 20 секунд, затем 10 секунд отдыхайте перед тем, как перейти ко второму упражнению в том же блоке Табата. Выполните 4 раунда каждого блока Табата подряд, а затем дайте 60 секунд отдохнуть перед переходом к следующему блоку.