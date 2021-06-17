Сжигаем максимум калорий за минимум времени: интенсивная 10-минутная тренировка на пляже

Началось лето, и никто не хочет сидеть дома весь день. Вместо того чтобы проводить все свое время в зданиях (включая тренировки в зале), выйди на улицу и потренируйся на свежем воздухе. Не ленись также посвящать тренировкам хотя бы немного времени во время отпуска. А поможет тебе в этом 10-минутная интенсивная тренировка.

Этой тренировкой поделился тренер Джа Вашингтон. По его мнению, это идеальный быстрый комплекс упражнений, который идеально подойдет для отпуска. Вашингтон использует те же принципы из своей программы 7-минутного блицу для этого нового режима под открытым небом.

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В исследовании 2013 опубликовали результаты исследования. В них говорится, что всего 7 минут с использованием высокоинтенсивной круговой тренировки (HICT) может помочь развить силу и выносливость. Более того: это помогает сжигать жир и улучшать важные показатели здоровья, например, максимальное потребление кислорода.



Для выполнения этой тренировки тебе понадобится всего 10 минут / Фото Unsplash

Ключом к достижению максимальной эффективности этих тренировок является усилия. Поэтому обязательно выполняй каждое повторение (конечно же, с хорошей техникой). Не удовлетворен после первого круга тренировки? Ты можешь повторить серию еще раз, чтобы ускорить метаболизм и улучшить работу над своим телом.

7-минутная тренировка на пляже

Разогрев

Выпад Человека-паука

Приседания

Блок 1

Этот блок состоит из 3 упражнений. Начни с выполнения 3 повторений каждого движения. Затем добавь по одному повторению каждые 30 секунд. Следует выполнить всего 8 раундов (т.е. до конца ты сделаешь по 8 повторений каждого движения).

Высокие колени

Прыжки в стороны

Отжимания

Блок 2

Он несколько сложнее. Ты выполнишь 6 30-секундных раундов, причем в первых четырех используется та же схема повторений. В 5-м раунде ты добавляешь дополнительное повторение каждого упражнения, а затем дополнительное повторение к итоговым значениям после 6-го раунда.

1 – 4 раунда

Приседания с выпадом – 3 повторения

Бэрпи – 2 повторения

Опускание в планку и подъем обратно – 1 повторение

5 раунд

Приседания с выпадом – 4 повторения

Бэрпи – 3 повторения

Опускание в планку и подъем обратно – 2 повторения

6 раунд

Приседания с выпадом – 5 повторений

Бэрпи – 4 повторения

Опускание в планку и подъем обратно – 3 повторения



А после тренировки можешь смело пойти и искупаться в море, если ты в отпуске / Фото Unspash

Айда выполнять упражнения от Джа Вашингтона. Этот комплекс поможет не только избавляться лишнего, но и изрядно поработать над своим телом, например, во время отпуска.

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