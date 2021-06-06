Фитнес-тренер убежден, если выполнять эффективные упражнения, то очень быстро можно будет увидеть результат. Чтобы помочь тебе, он выложил на своем инстаграме тренировку с эспандером, благодаря которой можно накачать широкие и сильные плечи.

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1. Тяга ленты перед собой

Начни с прямых рук, подними их к горизонтальному положению, затем отведи так, чтобы лента касалась груди. В целом следует выполнить 12 повторений этого упражнения.

Целевые мышцы: передние дельты + верхняя часть спины.

2. Ленточный жим

Одной рукой ты тянешь эспандер вниз, а другой – вверх. Попытайся сделать 10 повторений на каждую руку, чтобы достичь желаемого результата.

Целевые мышцы: передние дельты + трицепс.

Смотри, как выполнять комплекс упражнений для плеч от Бенно Питерса:

3. Подъем на сгибание рук на ленте

Это упражнение требует определенной практики. Начни сгибать руки на ширине плеч, чтобы они были между лентой, а затем разведи руки в стороны. Необходимо выполнить 15 контролируемых повторений.

Целевые мышцы: боковые дельты + бицепс.

4. Подъем руки на 180 градусов

Держи локти под углом 90 градусов и поднимай ленту в сторону и вверх, пока она не окажется почти над головой. Получается поворот на 180 градусов. Постарайся выполнить 10 повторений на каждую руку.

Целевые мышцы: боковые дельты.

Чтобы стимулировать рост мышц, делай суперсет с 30-секундным отдыхом между упражнениями и 3 – 4 минутным отдыхом после каждого подхода. Всего выполни 4 подхода. Теперь ты знаешь, что делать дальше. Поэтому айда делать крутые плечи,

– призывает Бенно.

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