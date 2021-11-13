Бывшая Роналду Кристина Буччино взбудоражила сеть пышным бюстом

Под нашим прицелом невероятная Кристина Буччино. Красавица и бывшая Криштиану Роналду – по крайней мере, так говорят – регулярно радует своих подписчиков в инстаграме. На этот раз она решила не нарушать традицию, выложив пикантное фото.

Эффектный кадр, который Кристина Буччино выложила в инстаграме, безумно понравился не только нам, но и поклонникам модели. Оно и не удивительно, ведь сложно перестать любоваться красоткой.

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На фотографии, которой поделилась Буччино, она позирует в режиссерском кресле в теплом свитере. Последний модель спустила так, чтобы каждый мог вдоволь насладиться ее пышным бюстом.

И знаешь, почти 80 тысяч лайков кадр собрал. Были подписчики Кристины щедрыми еще и на комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:

"Самая красивая женщина в мире";

"Привлекательная и сексуальная";

"Чрезвычайно соблазнительная";

"Я влюблен в тебя, Кристина";

"Какая же она потрясающая";

"Твоя красота завораживает каждого";

"Фантастическая женщина".



Кристина Буччино похвасталась незаурядным бюстом / Фото с инстаграма Буччино

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Следить за Кристиной Буччино в инстаграме – сплошное удовольствие. Мы рекомендуем не отказываться от этого. Присоединись и ты к армии поклонников модели. Гарантируем, тебе понравится то, что она регулярно выкладывает в сети.