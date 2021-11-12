Не стал исключением ее последний пост. На нем Наталья Денисенко позирует в белом купальнике во время отдыха на Красном море. Айда наслаждаться порцией соблазна вместе с Men 24!

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

Подписчики актрисы были максимально щедры не только на лайки, но и комментарии. Они буквально засыпали Наталью Денисенко комплиментами. Сначала читай лучшие из них, а потом любуйся красотой звезды сериала "Крепостная":

"Красавица";

"Наталочка, у вас фигура – ​​просто огонь";

"Как же красиво";

"Просто супер";

"Невозможно закрыть глаза на эту красоту";

"Наталья, очень круто";

"Вы – невероятная красавица. Вернее, суперкрасавица";

"Прекрасная русалка".



Наталья Денисенко в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Денисенко



Наталья Денисенко в купальнике взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Денисенко

Тебе понравится Фитнес-тренер Камилла Акерберг взбудоражила сеть горячими фото у бассейна