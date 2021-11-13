Колишня Роналду Крістіна Буччіно розбурхала мережу пишним бюстом
Джерело:інстаграм Крістіни Буччіно
Під нашим прицілом неймовірна Крістіна Буччіно. Красуня та колишня Кріштіану Роналду – принаймні так подейкують – регулярно тішить своїх підписників в інстаграмі. Цього разу вона вирішила не порушувати традиції, виклавши пікантне фото.
Ефектний кадр, який Крістіна Буччіно виклала в інстаграмі, шалено сподобався не лише нам, а й прихильникам моделі. Воно й не дивно, адже складно перестати милуватися красунею.
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На світлині, якою поділилася Буччіно, вона позує у режисерському кріслі у теплому светрі. Останній модель спустила так, щоб кожен міг вдосталь насолодитися її пишним бюстом.
І, знаєш, майже 80 тисяч лайків кадр зібрав. Були підписники Крістіни щедрими ще й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Найкрасивіша жінка у світі";
- "Приваблива та сексуальна";
- "Надзвичайно спокуслива";
- "Я закоханий у тебе, Крістіно";
- "Яка ж вона приголомшлива";
- "Твоя врода заворожує кожного";
- "Фантастична жінка".
Крістіна Буччіно похизувалася неабияким бюстом / Фото з інстаграму Буччіно
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Слідкувати за Крістіною Буччіно в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо не відмовлятися від цього. Долучися і ти до армії прихильників моделі. Гарантуємо, тобі сподобається те, що вона регулярно викладає в мережі.