Как часто нужно менять тренировочные кроссовки

Если ты активно занимаешься спортом, твои кроссовки со временем изнашиваются и нуждаются в замене, ведь уже не защищают твои ноги должным образом. Результатом могут быть серьезные травмы, которые надолго выкинут тебя из активной жизни.
Но как часто нужно менять тренировочную обувь и как определить, что кроссовки уже отжили свое? На эти вопросы ты сможешь получить ответы чуть ниже.
Читайте также Как быстро накачать стальной пресс: 4 взрывных упражнения с гантелями – видео
Почему нужно регулярно менять кроссовки
Как отмечает врач-ортопед Сайли Тулпул, спортивная обувь должна обеспечивать поддержку арки и создавать амортизацию. Однако при физических нагрузках она теряет такую способность.
Уменьшение амортизации приводит к усилению удара по телу и выпрямлению дуги опоры, тем самым увеличивая требования к другим частям тела, которые работают в его поддержку, в частности, кости, связки, сухожилия и мышцы,
– объясняет врач.
Результатом могут стать напряженные суставы, растяжения связок или мышц, а также боль, добавляет Тулпул.
Уничтоженные кроссовки могут спровоцировать травмы / Фото pexels
Как часто следует покупать новые кроссовки
В общем менять кроссовки эксперты рекомендуют каждые 500 – 800 километров (если вы используете приложение для отслеживания своих занятий по бегу), или каждые 6 – 8 месяцев, в зависимости от того, что произойдет раньше. Для суперактивных людей этот временной промежуток может составлять всего 3 месяца.
Конечно, все зависит от того, каким спортом ты занимаешься. По словам доктора Тулпул, при высокоинтенсивных тренировках обувь нужно менять чаще, чем при неторопливой 30-минутной прогулке.
Существует также много других факторов, которые следует учесть. Например, материал обуви, местность, на которой занимается человек, а также его вес и высота дуги стопы,
– добавляет ортопед.
При высокоинтенсивных тренировках обувь нужно менять чаще / Фото pexels
Как определить, когда обувь нуждается в замене
Если ты не используешь гаджеты для отслеживания километров, есть физические признаки, которые помогут тебе определить, наступило ли время для новой пары кроссовок.
- Эксперты рекомендуют обратить внимание на гибкость подошвы. Если она прогибается в передней части, значит твоя обувь все еще годится для тренировок. Однако, если ты заметишь изгиб в средней или задней части подошвы, это сигнал для беспокойства. Ты это поймешь, когда попробуешь выгнуть каждый кроссовок наружу.
- Чрезмерный износ подошвы обуви – еще один красный флажок, который может свидетельствовать о сломанном протекторе, или же его отсутствии на определенных участках.
- Поводом для замены также могут быть дыры в носовой части обуви, искривления, а также отсутствие подушки на стельке.
Менять кроссовки нужно каждые 500 – 800 километров / Фото pexels
Как продлить жизнь кроссовок
- Эксперты рекомендуют иметь несколько пар кроссовок и использовать их поочередно, чтобы дать возможность пене в обуви полностью разжаться.
- Также не стоит носить тренировочные кроссовки в повседневной жизни, ведь это увеличивает количество пройденных километров и ускоряет их износ.
Не стоит использовать тренировочную обувь в повседневной жизни / Фото pexels