Як часто потрібно замінювати тренувальні кросівки

Якщо ти активно займаєшся спортом, твої кросівки з часом зношуються і потребують заміни, адже вже не захищають твої ноги належним чином. Результатом можуть бути серйозні травми, які надовго викинуть тебе з активного життя.

Але як часто потрібно замінювати тренувальне взуття і як визначити, що кросівки вже віджили своє? На ці питання ти зможеш отримати відповіді трохи нижче.

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Чому потрібно регулярно замінювати кросівки

Як зазначає лікарка-ортопедка Сайлі Тулпул, спортивне взуття повинно забезпечувати підтримку арки та створювати амортизацію. Однак при фізичних навантаженнях воно втрачає таку здатність.

Зменшення амортизації призводить до посилення удару по тілу та випрямлення дуги опори, тим самим збільшуючи вимоги до інших частин тіла, які працюють на його підтримку, зокрема, на кістки, зв’язки, сухожилля та м’язи,

– пояснює лікарка.

Результатом можуть стати перенапружені суглоби, розтяги зв’язок чи м’язів, а також біль, додає Тулпул.



Знищені кросівки можуть спровокувати травми / Фото pexels

Як часто слід купувати нові кросівки

Загалом замінювати кросівки експерти рекомендують кожні 500 – 800 кілометрів (якщо ви використовуєте додаток для відстеження своїх занять з бігу), або ж кожні 6 – 8 місяців, залежно від того, що станеться раніше. Для суперактивних людей цей часовий проміжок може складати лише 3 місяці.

Звісно, все залежить від того, яким спортом ти займаєшся. За словами докторки Тулпуле, при високоінтенсивних тренуваннях взуття потрібно змінювати частіше, ніж при неквапливій 30-хвилинній прогулянці.

Існує також багато інших факторів, які слід врахувати. Наприклад, матеріал взуття, місцевість, на якій займається людина, а також її вага та висота дуги стопи,

– додає ортопедка.



При високоінтенсивних тренуваннях взуття потрібно замінювати частіше / Фото pexels

Як визначити, коли взуття потребує заміни

Якщо ти не використовуєш ґаджети для відстеження кілометрів, є фізичні ознаки, які допоможуть тобі визначити, чи настав час на нову пару кросівок.

Експерти рекомендують звернути увагу на гнучкість підошви . Якщо вона прогинається у передній частині, значить твоє взуття все ще годиться для тренувань. Однак, якщо ти помітиш згин у середній чи задній частині підошви, це сигнал для занепокоєння. Ти це зрозумієш, коли спробуєш вигнути кожен кросівок назовні.

. Якщо вона прогинається у передній частині, значить твоє взуття все ще годиться для тренувань. Однак, якщо ти помітиш згин у середній чи задній частині підошви, це сигнал для занепокоєння. Ти це зрозумієш, коли спробуєш вигнути кожен кросівок назовні. Надмірний знос підошви взуття – ще один червоний прапорець, який може свідчити про зламаний протектор, або ж його відсутність на певних ділянках.

– ще один червоний прапорець, який може свідчити про зламаний протектор, або ж його відсутність на певних ділянках. Приводом для заміни також можуть бути діри в носовій частині взуття, викривлення, а також відсутність подушки на устілці.



Замінювати кросівки потрібно кожні 500 – 800 кілометрів / Фото pexels

Як подовжити життя кросівок

Експерти рекомендують мати кілька пар кросівок і використовувати їх почергово, щоб дати змогу піні у взутті повністю розтиснутися.

і використовувати їх почергово, щоб дати змогу піні у взутті повністю розтиснутися. Також не варто носити тренувальні кросівки у повсякденному житті, адже це збільшує кількість пройдених кілометрів та пришвидшує їх знос.



Не варто використовувати тренувальне взуття у повсякденному житті / Фото pexels